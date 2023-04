Una big paga la clausola di Kim: affare da oltre 40 milioni

Futuro da definire per il centrale del Napoli: diverse big sulle sue tracce, Kim potrebbe dire addio agli azzurri dopo una sola stagione

L’avventura con la maglia del Napoli di Kim sembra essere ai titoli di coda. Punto fermo del Napoli di Luciano Spalletti, la stagione del sudcoreano non è passata inosservata. Rumors sempre più insistenti danno il difensore in partenza verso un altro campionato con il mercato che porterebbe Kim lontano dal Napoli, e più in generale dalla Serie A.

Il mercato è imprevedibile e il nome del difensore fa gola a diversi club stranieri: il centrale del Napoli è stato spesso accostato nel mercato invernale spesso alla Premier League, in particolare nell’ultima finestra. Il contratto che lega Kim al Napoli scade il 30 giugno 2025 ma, vedendo ciò che è successo nelle ultime settimane, non è da scartare totalmente che il club azzurro possa perderlo in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli, futuro Kim: le ultime

Futuro da definire per Kim Min-Jae, ma La Gazzetta dello Sport spiega del forte interesse di un club in particolare per il sudcoreano con il Napoli visto che nel contratto firmato tra il 1° e il 15 luglio c’è una clausola da 40 milioni di euro con il Manchester City di Guardiola molto interessato a sfruttare quelle due settimane per mettere le mani sul difensore partenopeo. L’ex Fenerbahce, insieme al suo entourage e al DS Cristiano Giuntoli è a lavoro per eliminare la clausola e firmare un nuovo accordo con la formazione azzurra.

Tra i club interessati, secondo quanto riferiscono i media italiani c’è anche il Manchester City per giugno per Kim: la dirigenza del Napoli ha già deciso il futuro del sudocoreano ed è a lavoro per cercare nuovi innesti sul mercato. Il tecnico dei Citizens è rimasto stregato dalla stagione di Kim e lo vorrebbe nella sua squadra per migliorare ulteriormente il pacchetto difensivo che la prossima stagione subirà qualche modifica. Certo è che molti club avrebbero chiesto informazioni al Napoli per capire le reali possibilità di acquisire il difensore sudcoreano. La volontà del giocatore sembra essere chiara, e il Napoli di Spalletti è la priorità per Kim, soprattutto per il ruolo da protagonista che ha nella squadra partenopea. Intanto Spalletti si coccola il suo Kim: prima stagione in azzurro, Scudetto in arrivo…