Club nel caos: giocatori aggrediti

Un club è sempre più nel caos: i giocatori sono stati aggrediti subito dopo la partita. Ora è in corso un’indagine per accertare meglio l’accaduto.

Il momento non è assolutamente semplice per il club e quanto successo nelle scorse ore ha aumentato il caos e per questo motivo il timore è che l’accaduto possa accadere ancora una volta nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito anche dalla stessa associazione calciatori, alcuni giocatori sono stati aggrediti da diverse persone a volto coperto ed ora la situazione è ancora più critica. La speranza da parte del club è quella di poter riuscire a risolvere la situazione in poco tempo, ma non è assolutamente facile considerando il clima teso.

Scoppia il caos: giocatori aggrediti, ora c’è paura

Il momento non è assolutamente facile e quanto successo rischia di aprire un precedente e soprattutto di aumentare la tensione tra il club e i tifosi. Ora da una parte le autorità locali sono al lavoro per cercare di rintracciare i responsabili di questo gesto e dall’altra si sta cercando di ricucire un po’ il rapporto con i tifosi. Sicuramente non sarà semplice e c’è bisogno di un cambio di atteggiamento in campo per consentire al club di ottenere risultati importanti.

Stando a quanto riferito dalla stessa AIC, i calciatori del Nola sono stati aggrediti subito dopo il match e costretti a rimanere negli spogliatoi per diverso tempo. All’uscita hanno trovato le auto danneggiate. Al momento le uniche informazioni sono che gli autori di questo gesto avevano il volto coperto e per questo motivo non è chiaro il perché.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte della polizia per provare a dare delle certezze su quanto successo e risalire ai responsabili di questo gesto. Il timore, come detto in precedenza, è quello che il tutto possa ripetersi e quindi sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.

Il caso Nola e i precedenti

Quanto successo a Nola non è il primo caso. Già in passato altri calciatori sono stati aggrediti dai tifosi proprio per mancanza di risultati o magari per un campionato non all’altezza. Questa volta il motivo non è chiaro considerando che il tutto è avvenuto a volto coperto, ma l’ipotesi avanzata dagli inquirenti continua ad essere quella di un collegamento con quanto accaduto in campo.

Naturalmente sono in corso le indagini e ben presto ci troveremo delle novità importanti considerando che sono in corso le indagini e quindi si sta cercando di risalire ai responsabili del gesto.