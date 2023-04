Lascia la Lazio e si trasferisce alla Juve: affare monumentale

La Juventus è pronta al grande blitz in casa Lazio per levargli nel prossimo calciomercato uno degli idoli della tifoseria biancoceleste

La società bianconera ha bisogno di grandi colpi per andare avanti, ci sarà la necessità di un colpo per ripartire con fiducia già da quest’estate. Il calciomercato della Juve può decollare, la prossima mossa sarà quella decisiva.

La crisi di risultati in casa Juve sta facendo riflettere e non poco la nuova dirigenza bianconera. I conti dovranno quadrare ma anche in campo ci dovrà essere un nuovo cambio di passo, l’esempio è proprio quello della Lazio. Una società solida quella impostata da Tare e Lotito, l’ex Sarri è riuscito a far quadrare tatticamente tanti campioni che sembravano quasi anarchici.

Luis Alberto e Milinkovic Savic sono le stelle in mezzo al campo, ma non vanno dimenticati anche chi come Casale e Marusic ha dato una quadratura alla difesa. Un big biancoceleste sembra sulla via di Torino, quest’operazione farà decisamente discutere i tifosi.

Juve, lo stanno strappando alla Lazio

Una mossa decisa quella della dirigenza biancoceleste, serve un leader che possa subito capire come migliorare la squadra in campo. Una figura chiave che manca e possa ridare anche serenità all’ambiente, andando così a individuare i problemi, eliminandoli man mano e portando i giovani a una maggiore consapevolezza e incisività. Come riporta ‘Fantacalcio.it’, il vero colpo della Juve sarà Igli Tare, serve proprio avere una guida importante per le trattative del prossimo futuro.

Il direttore sportivo della Lazio potrebbe così lasciare i biancocelesti, il rapporto con Maurizio Sarri non è mai decollato e potrebbe essere giunta l’ora di un cambio. L’avventura in bianconero potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, l’albanese andrebbe a sbaragliare una concorrenza importante, Massara e Berta sarebbero sorpassati dal ds che tanto bene sta facendo alla Lazio.

Il segreto dei biancocelesti è proprio la grande cura di Tare verso la rosa, andando a scovare gli elementi giusti spesso a poco prezzo sul mercato. Necessità basilare per i bianconeri, che avrebbero probabilmente quest’estate meno budget di base rispetto alla Lazio, a meno di non procedere con una massiccia campagna per le cessioni. Prima di pensare agli acquisti, il primo compito di Tare sarebbe quello piazzare gli esuberi come Zakaria, McKennie e Arthur, ma anche tentare di vendere al maggior prezzo Dusan Vlahovic. Un sacrificio di un big sarà inevitabile, ottenere ottanta milioni dal serbo sarebbe l’affare dell’estate per i conti della Juventus.