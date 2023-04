Zidane chiamato dal presidente: c’è già l’accordo

Zinedine Zidane pronto per il ritorno in panchina, intesa raggiunta con il presidente di un grande top club per ripartire ad allenare

Il tecnico francese vuole tornare in campo dopo aver aspettato per anni la giusta offerta, sembra esser giunto il momento di ritornare a indossare tuta e fischietto, una grande chance si sta concretizzando.

I colpi di fantasia da calciatore li ha trasformati in concretezza da allenatore, non è da tutti vincere tre edizioni consecutive della Champions League da tecnico. Un primato riuscito a Zinedine Zidane, allenatore francese che ha atteso per lungo tempo una chiamata per la Nazionale francese, mai arrivata alla fine.

Poteva essere l’erede di Didier Deschamps, dovrà per forza ora concentrarsi sull’avventura con un top club. Il tecnico è carico, punta al ritorno in panchina e lo farà con determinazione, considerando come ci sarà un progetto tecnico da rilanciare, dando fiducia ai giovani e rilanciando le ambizioni dei big rimasti.

Zidane in panchina, è fatta

Un profilo importante quello di Zidane, il tecnico francese non ne fa una questione di ingaggio quanto di ambizioni in campo. Dal canto suo, la sfida di tornare nel suo ex club sotto questa vece lo ha sempre affascinato, è un ruolo importante e sostituire il tecnico italiano contestato sarà per lui uno stimolo ancora maggiore. La dirigenza si è ora convinta, concentrandosi così sul futuro in panchina senza alcun indugio: Zidane tornerà al Real, sulla panchina è pronto un clamoroso tris. Florentino Perez avrebbe già bloccato l’ex campione francese soffiandolo così alla Juve post Allegri.

Una scelta che viene spiegata da ‘El Nacional’, l’allenatore francese è in accordo col presidente del Real, che si è cautelato anzi tempo. In caso di addio per Ancelotti e senza un sostituto all’altezza, Florentino Perez andrebbe sul sicuro trovando una situazione che faccia quasi da tampone per il gruppo. Richiamare per la terza volta Zidane non sarebbe il massimo dell’originalità, quanto comunque una scelta importante per rinsaldare il gruppo.

Zidane al Real è una mossa spiazzante per gli altri top club, a Madrid potrebbero rimanere anche alcuni campioni con la valigia pronta come Asensio e Hazard. È una mossa che blocca il mercato in tutti i sensi, sia quello delle panchine che per i calciatori. Gli indugi storici della Juve stanno ora avendo la peggio, i tifosi bianconeri non sarebbero di certo felici per quest’opzione e contesterebbero decisamente la dirigenza.