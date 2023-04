“Ora basta”, salta il suo ritorno alla Juve: rivolta totale

La Juventus è alla costante ricerca di un rinforzo in attacco, e uno dei nomi potrebbe essere quello di un ex bianconero. I tifosi in rivolta sui social: non lo vogliono

La stagione della Juventus non è certo stata tra le migliori, e i problemi dei bianconeri sono sotto gli occhi di tutti. La mancanza di un gioco propositivo, le pochissime azioni da gol create e la sterilità dell’attacco sono tra le maggiori critiche mosse da tifosi e addetti ai lavori alla squadra di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, sempre più appeso ad un filo e a rischio esonero, potrebbe affidarsi, in caso di permanenza sulla panchina bianconera nella prossima stagione, ad uno dei suoi fedelissimi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza torinese starebbe valutando la permanenza di Arkadiusz Milik, e sarebbe intenzionata a chiedere uno sconto al Marsiglia sui 7.5 milioni di euro previsti per il riscatto.

In caso di rifiuto del club francese, la Vecchia Signora potrebbe far tornare per la terza volta in Piemonte Álvaro Morata. Il contratto dello spagnolo con l’Atlético Madrid è in scadenza nel 2024, cosa che farebbe calare di molto il prezzo del suo cartellino insieme alla volontà del giocatore, che ha sempre apprezzato la piazza.

Juventus, le reazioni al possibile ritorno di Morata: tifosi scontenti

La notizia del possibile ritorno dell’attaccante, però, non sembra aver reso felici i tifosi bianconeri, che sui social hanno dato voce al proprio disappunto. Un utente, paragonando il terzo ritorno di Morata ad alcuni terzi capitoli poco apprezzati nella storia del cinema, scrive: “Rocky III, Rambo III, Morata III, MA BASTA!”.

Qualcun altro, pur riconoscendo l’affetto dei tifosi verso il calciatore, si dimostra poco convinto: “Con tutto il Bene si vuole a Morata anche basta”.

Gli fa eco un altro utente: “Io ad Alvarito Morata voglio pure bene MA BASTA AIUTO”.

Altri, invece, sembrano molto meno gentili nei confronti dello spagnolo: “Basta con sto Morata, giocatore mediocre”.

Qualcuno invoca il riscatto dell’attuale numero 14 al posto del grande ritorno: “Ma riscattiamo Milik, basta con Morata”.

Insomma, i tifosi della Juventus sembrano concordi nel ritenere inadatto il possibile ritorno dell’ex Real Madrid, perché, qualunque sia il loro pensiero sull’attaccante, una sola cosa li accomuna tutti: “Con tutto il bene per Morata… ma basta”.