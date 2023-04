Penalizzazione per i bianconeri, ora è ufficiale: caos senza fine

Una penalizzazione che fa scalpore per i bianconeri, il campionato rischia di diventare sempre più un’agonia per i tifosi, stanchi da questa stagione decisamente massacrante

L’ultima decisione lascia molte polemiche, la dirigenza è sempre più contestata per quanto avvenuto. Una vicenda che non porta serenità intorno all’ambiente e porta ora a un problema importante per il campionato.

La stagione sta diventando sempre più un martirio per i tifosi bianconeri. La penalizzazione è diventata una triste compagna, il campionato 2022-23 resta alla storia come quello del segno meno. I tifosi ne hanno preso atto, non facendo mancare il loro deciso disappunto per una situazione che poteva essere almeno evitato.

Nonostante il ricorso del club, la penalizzazione è stata attribuita ai bianconeri lasciando così molta amarezza negli stessi dirigenti, che erano convinti di poter evitare questa mazzata per la classifica.

Penalizzazione dei bianconeri, tutto confermato

Una vicenda che è stata riassunta anche da un recente comunicato del club, a fare chiarezza su quanto avvenuto e a mettere, in un certo senso, anche il cuore in pace. Nessun salto in classifica in avanti, anzi si torna nella zona di centro classifica: la corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha confermato i due punti di penalizzazione per i bianconeri del Siena.

Nel girone B di Serie C è stato respinto il ricorso della società toscana, i due punti di penalizzazione sono da scontare nella classifica di questa stagione, inflitti dal tribunale federale nazionale. Inoltre, è stata anche confermata l’inibizione di tre mesi per il presidente del club, Emiliano Montanari. Nel recente passato, il Siena era stato deferito su segnalazione della Covisoc, per il marcato versamento delle ritenute Irpef riguardanti il periodo novembre 2021 – agosto 2022, e alla mensilità di ottobre 2021.

Una tegola pesante per il club, che rimarrà nono in classifica nel campionato di Serie C, riuscendo comunque ad agguantare i playoff. Posizione al centro per i bianconeri toscani, che avevano registrato 11 vittorie, 17 pareggi e 10 sconfitte in campionato, segnando 40 gol e incassandone altrettanti. Cinquanta punti sul campo, 48 quelli effettivi: i due punti, se ridati, sarebbero stati anche un segnale di fiducia in vista dei playoff, ma la decisione ora ufficiale blocca definitivamente la classifica e porterà all’inizio degli spareggi promozione. Il Siena sogna in cuor suo di ripetere quanto fatto negli anni passati, quando disputò nove campionati di Serie A in dieci stagioni.