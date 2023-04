Ritiro Ibrahimovic, altro ribaltone: la decisione spiazza tutti

Giungono novità rilevanti sul futuro del giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic: la decisione dello svedese in merito al ritiro

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente una figura importante del mondo calcistico. Nel corso della sua carriera ha vinto diversi trofei, tuttavia, la sua fame non si è fermata. Nel 2020 ha deciso di ritornare a giocare in Europa, nella squadra che l’aveva precedentemente già accolto, ossia il Milan.

Tuttavia, il calciatore svedese compirà quest’anno 42 anni, è, dunque “anzianotto” per gli standard del calcio. Dunque, il suo futuro è un’incognita ma Ibrahimovic sembrerebbe avere le idee chiare in merito al suo ritiro.

Infortuni e pochi minuti in campo: Ibrahimovic pensa al futuro

Nel corso di questa stagione Zlatan Ibrahimovic non è riuscito a fornire il suo apporto in maniera rilevante. Basti pensare che ha disputato solamente 4 presenze e un gol. Un rendimento condizionato da vari infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. Il Milan ha dovuto fare a meno del suo leader già dalla prima gara della Serie A 2022-2023, il calciatore si stava infatti ancora riprendendo dall’operazione al ginocchio.

Ritornato disponibile a febbraio, un nuovo infortunio, questa volta alla coscia, ha costretto il campione nuovamente al riposo. Inoltre, quando sembrava potesse tornare ad essere decisivo per la lotta per la Champions League è arrivato un nuovo stop: un problema al polpaccio priverà, infatti, Stefano Pioli del giocatore svedese per le restanti gari di Serie A e per la Coppa dei Campioni. Una perdita rilevante per la squadra che dovrà affrontare i prossimi impegni, che saranno decisivi per tirare le somme sulla stagione rossonera, senza un calciatore dotato di molta esperienza.

Difatti, il suo estro sarebbe potuto tornare utile per l’ottenimento degli obiettivi della società milanese ma l’età sembrerebbe star presentando il conto al giocatore. Tuttavia, nonostante i vari infortuni, che sembrerebbero spingere per il ritiro del giocatore, lo svedese sarebbe ancora voglioso di dare dimostrazione del proprio talento. Difatti, stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a SkySport24 Ibra sarebbe intenzionato a giocare ancora. Il giornalista sportivo sostiene infatti che l’attaccante non avrebbe accettato di ritornare in nazionale se non fosse stato così: “Un giocatore che vuole smettere non lo fa, poi quando l’ho visto mi è sembrato propenso a continuare. Certamente ci sono stati diversi problemi nel mezzo, ma sembrerebbe deciso a proseguire la sua avventura calcistica”. Tuttavia, per l’esperto di calciomercato il giocatore potrebbe comunicare la sua decisione finale al termine della stagione.