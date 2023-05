Addio Roma, dove giocherà Dybala l’anno prossimo: la rivelazione in diretta

Paulo Dybala è una delle colonne portanti della Roma di José Mourinho in questa stagione, con ottimi risultati conseguiti fino a oggi, quando scatta il momento clou

L’argentino dopo che ha lasciato la Juventus di Massimiliano Allegri ha trovato un ambiente che lo ha riportato con la testa dentro la sua carriera, dopo i tanti problemi fisici vissuti con i bianconeri.

In quel di Roma conseguire i risultati non è mai facile, anche perché i tifosi sono molto caldi e amano molto la maglia della loro squadra, di conseguenza la pressione è molta. Nelle ultime stagioni i giallorossi, prima di arrivare a José Mourinho, hanno fatto molta fatica ad essere continuamente competitivi con le altre big del nostro campionato, il portoghese ha senza dubbio portato questo miglioramento. La scorsa stagione l’ex Inter, dopo il suo arrivo, ha riportato la Roma a un trionfo, tra l’altro molto importante, dato che nella finale di Tirana contro il Feyenoord ha conquistato la Conference League. In questa stagione, invece, la Roma è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, attraverso il campionato, ed è in semifinale di Europa League dove affronterà in doppio scontro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Sicuramente José Mourinho, oltre che i grandi giocatori, ha riportato nella Capitale i risultati e la voglia di sognare in grande.

Roma, arriverà l’addio di Paulo Dybala?

Nelle ultime ore si sta parlando del possibile addio di Paulo Dybala al termine della stagione alla Roma, tutto deriva da una piccola gaffe fatta da Oriana Sabatini. La compagna dell’attaccante, infatti, intervenuta a Behindthegame ha parlato al portiere argentino dell’Aston Villa ‘Dibu’ Martinez, chiedendogli di portare Dybala con sé in Premier League. Sicuramente la sua era una battuta ma, ovviamente, ha scatenato le possibili reazioni di mercato, attualmente la Joya ha una clausola di 20 milioni di euro, accessibile a tante.

In questa stagione Dybala ha vissuto qualche momento difficile a causa degli infortuni che, però, sono rimasti molto limitati rispetto a quello che ha vissuto a Torino. L’ex Juventus si è voluto caricare sulle spalle la squadra, in alcuni momenti di difficoltà ci ha messo la sua tecnica, e classe, per portare alla vittoria la squadra giallorossa. Il suo arrivo nella Capitale è stato merito, senza dubbio, di un nome come quello di José Mourinho, la ‘Joya’ ha riacceso l’entusiasmo romano, sponda giallorossa.