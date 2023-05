Affare Lotito-Galliani: Lazio e Monza chiudono la trattativa

Un affare di mercato che potrebbe concludersi subito dopo il gong del campionato. Un esterno di livello sta cambiando squadra

Lazio e Monza, seppur con obiettivi finali differenti, sono probabilmente le sorprese più belle della serie A, fatto salvo il cammino straordinario del Napoli. Biancocelesti secondi in classifica a 61 punti, nonostante una rosa inferiore alle proprie concorrenti e tante gare disputate senza il suo bomber, Ciro Immobile.

Il Monza invece ha cambiato pelle dall’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera il 13 settembre scorso. L’erede di Giovanni Stroppa in 28 gare ha una media punti di 1,64 per match. Brianzoli ora in classifica noni a quota 44.

La Lazio vuole l’esterno, Galliani non fa muro

Maurizio Sarri come noto si è espresso tante volte. Sul mercato, l’allenatore della Lazio preferisce acquistare prospetti pronti, che conoscano la serie A e possibilmente italiani. Profilo che corrisponde perfettamente ad uno dei calciatori che a Monza hanno fatto la differenza in questa prima annata in serie A.

Il profilo di cui parliamo è arrivato tardi nella massima serie, avendo compiuto 28 anni lo scorso 3 febbraio. In 30 gare per lui 5 gol e 6 assist, non male per chi nei quattro anni precedenti lo sbarco a Monza avvenuto nel 2021, aveva giocato col Pordenone. Nell’anno della promozione in A dei lombardi, l’ala in 34 gare aveva segnato 5 reti e sei assist, l’anno prima con i friulani, sempre serie B, 9 gol e 111 assist in 36 match. Undici presenze nell’Under 19 azzurra, tre nell’Under 20: stiamo parlando di Patrick Ciurria.

Sarri spinge: ha chiesto Ciurria per la Lazio

Maurizio Sarri, si sa, a meno di emergenze clamorose non deroga dal 4-3-3, quindi gli esterni offensivi devono essere intercambiabili. L’anno prossimo i biancocelsti in rosa avranno certamente Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro, quest’ultimo deve accettare il rinnovo di un anno. Le altre frecce in rosa, sembrano avere un destino diverso. Luka Romero dovrebbe andare via a zero, troppi i 5 milioni di commissioni chiesti dall’agente Ramadani. Matteo Cancellieri invece potrebbe essere dato in prestito o inserito come contropartita, magari per acquistare una punta centrale.

Lotito vuole accontentare il proprio tecnico, avrebbe quindi mosso i primi passi, contattando Adriano Galliani che si sarebbe detto disponibile a cedere Ciurria, pagato solo due estati fa 1,5 milioni al Pordenone. L’esterno di Sassuolo è sotto contratto fino al 2024, guadagna 1,2 milioni a stagione, assolutamente alla portata dei capitolini. La Lazio ci sta pensando seriamente. Molto dipenderà anche da chi sarà il ds biancoceleste, Igli Tare è in scadenza e sul suo futuro a Roma non ci sono molte certezze.