Bomba Vlahovic: 80 milioni di euro subito

Per Vlahovic la concorrenza è tanta. Trattenerlo sarà difficile, ma la tentazione di monetizzare potrebbe esserlo ancora di più

Il bomber serbo da un anno alla Juventus ha lasciato i suoi tifosi di stucco. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un colpo del genere di questi tempi. Ma si sa, i sogni son desideri. E la dirigenza piemontese non ha esitato ad esaudire il sogno di una tifoseria intera. Mai come ultimamente la squadra ha un necessario bisogno di monetizzare. Questa situazione potrebbe aprire a degli scenari che costringerebbero la Juve a cedere. E tra queste cessioni rientra anche il serbo. Un club su tutti si è fatto avanti nel concreto per prelevarlo.

Inizialmente si era parlato del Bayern Monaco, società che ancora oggi cerca un valido sostituto dell’ormai ceduto Robert Lewandowski. L’ex Fiorentina sarebbe un profilo perfetto per il club bavarese, ma sembra che questa pista si sia raffreddata prima del previsto. I tifosi speravano nel colpo grosso, anche se la tentazione di trattenere il serbo con sé è ovviamente più forte.

Ma in un periodo del genere avere maggiore liquidità è quasi prioritario. Ragion per cui determinate scelte portano inevitabilmente a delle rinunce. Un altro club di cui si è fatto un gran parlare di recente è il Manchester United. Anche i Red Devils ad oggi giocano con una prima punta che di fatto non lo è. E si sa, avere un giocatore di ruolo in questa posizione può notoriamente fare la differenza. Specie se il contesto di gioco è favorevole verso l’offensiva. Essendo un club inglese le disponibilità di investimento sono davvero ampie, cosa che porterebbe la Juve a concedersi volentieri ad una trattativa.

Vlahovic in Premier: c’è l’offerta

La stagione di Vlahovic in bianconero è fortemente altalenante. Per il bomber serbo solo 8 reti in 22 partite di campionato. Gli infortuni e i loro strascichi hanno certamente influito, ma è evidente che sia un rendimento che non rispecchia affatto le potenzialità di questo giocatore. Gli altri due giocatori sondati dal club inglese sono Kane e Osimhen. Difficile capire chi la spunterà tra i tre. Ma una cosa è certa: il maxi acquisto arriverà per l’estate.

I bianconeri da questa cessione potrebbero incassare ben 80 milioni di euro. Sarebbe una cifra altissima, che farebbe dormire sogni tranquilli alle casse societarie. Bisognerebbe tuttavia trovare un sostituto all’altezza, cosa non facile. Certo è che con certe disponibilità economiche si potrebbe estendere il proprio target anche ad altri top player.