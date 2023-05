Lui non retrocede: colpo Okereke in Serie A

La Cremonese è chiamata ad un miracolo per non retrocedere, ma David Okereke potrebbe rimanere comunque in Serie A

Per oltre un’ora la Cremonese ha accarezzato davvero la possibilità di riavvicinare la zona salvezza e sperare di compiere un miracolo come quello realizzato lo scorso anno dalla Salernitana. Nell’ultimo match di campionato, infatti, i grigiorossi sono andati in vantaggio allo Zini contro l’Hellas Verona grazie alla rete di David Okereke, giunto al sesto centro in questa stagione. In quel momento la Cremonese era a cinque punti dalla salvezza con sei gare ancora da giocare.

Nel secondo tempo, però, gli ospiti sono riusciti a trovare il pareggio con Simone Verdi (con i locali rimasti in dieci per l’espulsione di Quagliata), riportando gli uomini di Ballardini a sette lunghezze dalla permanenza in Serie A.

I grigiorossi non hanno alcuna intenzione di mollare, anche se il calendario non aiuta: le prossime tre trasferte saranno in casa di Milan, Juventus e Lazio. Tuttavia nel calcio non bisogna mai dire mai ed è per questo che Ballardini spera di poter contare su alcuni dei suoi uomini migliori, a cominciare proprio da David Okereke.

David Okerere, arrivano le offerte: chi vuole l’attaccante nigeriano?

Dopo essersi messo in mostra lo scorso anno con il Venezia, con cui ha totalizzato 7 gol risultando uno dei giocatori più positivi nonostante la retrocessione in Serie B, l’ex Bruges ha confermato le sue qualità anche a Cremona. L’impressione degli esperti di calciomercato è che anche in caso di mancata permanenza in A dei grigiorossi l’attaccante nigeriano potrebbe comunque rimanere nella massima serie.

Okereke, infatti, è molto seguito da alcuni club di fascia media, che vorrebbero rinforzare il proprio reparto avanzato con un colpo efficace e low-cost. Stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe fatta avanti l’Udinese, sempre molto attenta ai giovani talenti in Italia e nel resto del mondo. Ma sempre stando ai rumors sul giocatore di Lagos non ci sarebbero solo i bianconeri friulani. Anche il Sassuolo avrebbe chiesto informazioni alla Cremonese su Okereke, che ha un contratto con i grigiorossi fino al 2025.

Come detto, in caso di Serie B l’attaccante potrebbe liberarsi facilmente e la destinazione Sassuolo potrebbe essere l’ideale per il suo salto di qualità. I neroverdi avevano cercato Okereke già nel 2019, dopo che il bomber aveva messo a segno 10 reti in Serie B con la maglia dello Spezia contribuendo alla qualificazione ai playoff promozione dei liguri.