Dalla Roma alla Juve: cessione immediata

Dopo il pareggio rimediato al Dall’Ara contro il Bologna, la Juventus si prepara per la sfida interna contro il Lecce

Nonostante gli ultimi deludenti risultati e un futuro incertissimo viste le nuove sentenze in arrivo, la dirigenza della Juventus sta già lavorando alla programmazione della prossima stagione.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico. Tra questi troviamo Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il ‘Fideo’ le cose sembrano prcedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Per quanto riguarda i possibili addii, invece, oltre a Dusan Vlahovic, anche Federico Chiesa pare essere entrato nel mirino di diversi club europei. Per quanto riguardi i possibili nuovi acquisti, un obiettivo concreto per il centrocampo milita in Premier League, ed è un ex obiettivo della Roma. Si tratterebbe di un grande colpo per il centrocampo del tecnico Massimiliano Allegri.

Xhaka via dall’Arsenal, la Juventus pensa al colpo: beffa per la Roma

Come detto, nonostante il finale di stagione intenso tra campionato e Europa League, la Juventus lavora per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il centrocampista che la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione è Granit Xhaka, svizzero classe 1992 in forza all’Arsenal. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una buona stagione in Inghilterra, grazie alle sette reti messe a segno e i cinque assist forniti in 42 partite disputate tra campionato e coppe. Xhaka, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024, pare essere stato messo sul mercato dalla dirigenza del club inglese, con il mister Miker Arteta che non si opporrebbe ad una sua cessione.

Visto il sempre più probabile addio di Rabiot, la Juventus ci sta seriamente pensando per rinforzare la zona centrale del campo. Sul classe 1992 era forte l’interesse della Roma, che in passato fu ad un passo dall’acquistarlo, con il calciatore che preferì rinnovare il proprio contratto con i gunners. Con il contratto in scadenza tra un solo anno, la dirigenza bianconera spera di poterlo acquistare a cifre non esorbitanti. Xhaka pare attratto dall’idea di approdare in Italia, soprattutto in un top club come quello bianconero. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Granit Xhaka che può essere in Italia. Allegri – o chi per lui – è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.