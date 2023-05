Federica Nargi resta in intimo: uno spettacolo scottante

L’ex velina castana, la stupenda Federica Nargi, sfoggia ancora una volta il fisico pazzesco sui social: fan in delirio

Modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana, quest’anno per la bellissima romana, le candeline spente sono state 33. Dal 2008 al 2012, fu velina per il famoso programma tv, Striscia la Notizia, così iniziò a farsi conoscere. Oggi, Federica Nargi è letteralmente amatissima dal pubblico che in gran parte la segue anche a mezzo social.

Ovvio, visto che la splendida Federica continua negli anni a mostrare un fascino ed una bellezza che lascia a bocca aperta i follower. Gli anni passano, ma il suo fisico resta sempre pazzesco, come il suo viso perfetto. Un sorriso che scalda il cuore, quello della modella, che intanto su Instagram, spesso lascia davvero tutti di stucco con foto tra vestitini corti ed intimo, da perdere letteralmente la testa.

Solo in intimo: Nargi piccante

A 18 anni, la meravigliosa classe ’90, aveva già provato a diventare famosa, partecipando a Miss Italia, ma il suo ingresso in tv fu solo rimandato. Dopo aver fatto da velina, infatti, la stupenda mora ha partecipato a diversi programmi sul piccolo schermo, come Pechino Express – Avventura in Oriente da concorrente, e successivamente nei panni di conduttrice o di ospite, a Colorado, Facciamo pace, Si può fare!, Premium Magazine, Tale e quale show e Integration Heroes Match.

All’epoca, nel concorso di bellezza più famoso d’Italia, la meravigliosa romana arrivò solo tra le prime quindici, ma dopo esser diventata famosa ha messo le cose in chiaro con altissimi numeri social che fanno capire quanto possa essere anche piccante. Di foto che fanno perdere la testa, sul suo profilo Instagram, ce ne sono tante. Infatti, i follower della bellissima Federica, sono già 4,2 milioni. Tutti in attesa, ogni volta, che Federica carichi qualche nuova foto da ammirare.

E l’ultimo post è davvero da diventare matti, con le curve della splendida conduttrice, da mal di testa. Infatti, la splendida Nargi resta solo in intimo per i suoi fan, tutti ovviamente felici di vederla. Le sue curve sono da capogiro, gambe perfette e lato A che sembra non essere proprio contenuto dalla canottina. In più, la bellissima capitolina ci regala come spesso accade, il suo sorriso meraviglioso. Come sempre, Federica Nargi è super bollente e non fa niente per nascondere il suo corpo pazzesco ai fan, che continuano a regalarle like.