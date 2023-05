Follia Juve: 35 milioni, ceduto il grande talento

Il momento è difficile e la difficoltà maggiore è cercare di immaginarsi ciò che accadrà nelle prossime settimane. E programmare, per la Juventus, diventa impossibile

In questo momento la Juventus è all’interno di un tunnel. Qua e là qualche lumicino rischiara un po’ il cammino, ma si procede a tentoni. Si va con le mani avanti come quando si brancola in un buio che spaventa. Si ha paura di cadere perché poi sarà più difficile rialzarsi.

In questo periodo così complesso per la società Juventus dove i risultati del campo non sono affatto soddisfacenti, tantomeno lo sono i conti societari e dove, per dipiù, c’è una giustizia che incombe e mostra di sé il volto più preoccupante, i tifosi guardano verso la proprietà. Sembra di essere ritornati nel 2006. Calciopoli è scoppiata con tutto in suo fragore mediatico e i tifosi della Juventus, in quel momento in cui in tanti chiedevano la testa, e la serie B, per la società bianconera, guardavano alla proprietà, a John Elkann.

L’atteggiamento della proprietà, allora, è stato chiaro. Nessun sostegno a quel gruppo dirigenziale. Oggi la situazione è completamente diversa. John Elkann ha già insediato uomini di fiducia nel nuovo organigramma societario ed è deciso a chiudere al più presto, e con minori danni possibili, i contenziosi giudiziari e far ripartire la Juventus. Ripartire in che modo e, soprattutto, da dove? Il destino della Juventus si deciderà lontano dai campi di calcio e quando sarà “sentenziato” si potrà provare a descrivere un futuro.

Follia Juve, la strada sbagliata

Al momento sono pochissimi i punti fermi della strategia della società Juventus in vista della prossima stagione, e di quelle che seguiranno. Bandita ogni forma di follia di mercato, si dovrà ripartire da uno zoccolo duro e di qualità.

Giovane, bravo ed italiano. Questo dovrebbe essere il prototipo del calciatore ideale per la Juventus che verrà. Ma sarà davvero così? Ad esempio che ne sarà di un giovane di grande talento e qualità come Nicolò Fagioli, classe 2001? Calciomercato.it ci informa di come diversi club della Premier League abbiano, e stiano, mostrando grande interesse nei confronti del giovane talento bianconero. E se si inizia a parlare di valutazione vuol dire che la società Juventus sta già mettendo in preventivo una sua cessione. Si parla di 30-35 milioni di euro per poter intavolare una possibile trattativa.

E dopo Fagioli, toccherà a Miretti, a Rovella? In questa terribile stagione gli unici sorrisi bianconeri sono arrivati dai giocatori provenienti dal settore giovanile. Se le intenzioni della società Juventus sono quelle di fare cassa con le loro cessioni, è senza dubbio la maniera peggiore per ripartire. I tifosi della Juventus sperano in qualcosa di un po’ più creativo. Per questo sarà fondamentale cha accanto a figure “tecniche”, legate alle leggi ed ai numeri, come il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Scanavino, vi siano figure “tecniche” che sappiano di calcio. Ad esempio Del Piero-Marotta-Giuntoli?