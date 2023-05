Salta una panchina eccellente: esonero a un passo

Una società importante sta per cambiare tecnico per la seconda volta in stagione. Il club rischia la retrocessione

La squadra di cui stiamo parlando al momento nel proprio campionato è quart’ultima a 30 punti, avanti alla terzultima solo per la differenza reti. Insomma, una stagione da dimenticare per la società che sul mercato estivo ha investito una cifra di oltre 100 milioni di euro.

Alla guida di questo sodalizio c’è un imprenditore italiano, Andrea Radrizzani, nato a Rho nel 1974. Il fondatore di Aser Ventures, fondo di investimento made in Singapore, nel 2017 ha comprato il Leeds da un altro imprenditore italiano, attuale numero 1 del Brescia e a lungo presidente del Cagliari: Massimo Cellino.

Non è un momento straordinario per il Leeds, attaccato con forza alla speranza di non retrocedere in Championship. Come riporta il Daily Mail, la compagine inglese starebbe cambiando panchina per la seconda volta. Il club non è affatto soddisfatto del tecnico Javi Gracia, subentrato a fine febbraio a Micahel Skubala, allenatore ad interim, fatto salire dalle giovanili, dopo l’esonero del primo allenatore, Jesse Marsch, datato 6 febbraio. Con l’allenatore americano, nelle prime 24 gare di Premier, solo 19 punti.

L’avvento del suo successore non sembra aver fatto girare la stagione del Leeds. Con il tecnico di Pamplona, in 11 giornate tre vittorie, due pareggi e ben sei ko. Proprio l’ultimo rovescio, 4-1 in casa del Bournemouth, avrebbe portato alla scelta di Radrizzani, come noto interessato all’acquisizione dell’Inter.

Nuova guida tecnica, sperando in una scossa emotiva.

Leeds in zona salvezza: salta anche Javi Gracia

Per cercare di salvare il salvabile, il Leeds, al momento, avrebbe affidato nuovamente la guida tecnica a Michael Skubala. Colui che aveva scaldato la panchina a Javi Gracia sopo l’esonero di Jesse Marsch. Al momento non si conosce il profilo del nuovo tecnico, ma Skubala potrebbe anche restare fino al termine della stagione.

“Sono distrutto, sono responsabile per questa me***a. È inaccettabile e non lo meritate. Tutto questo è semplicemente ridicolo”, ha detto stamattina Radrizzani rispondendo alla domanda di un tifoso, come riporta numero-diez.com. Il Leeds, come detto, ha 30 punti come il Nottingham Forest, ma resta quartultimo per la differenza reti; a 30 anche i Leicester, quintultimo. Penultimo è l’Everton a 29, chiude il Southampton a 24.

La situazione del Leeds, interessa anche la Juventus. In caso di retrocessione, gli inglesi non terrebbero Weston McKennie, arrivato in Premier con la formula del prestito oneroso, 1,5 milioni, con riscatto fissato a 35 milioni. Insomma, per le casse bianconere, un danno potenziale da circa 40 milioni di euro.