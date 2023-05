Scambio pazzesco per Milinkovic-Savic: che colpo in Serie A

Dopo il crollo in terra lombarda contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, la Lazio si prepara ad affrontare le ultime sei partite di campionato che si preannunciano infuocate

Mentre la squadra di Maurizio Sarri lavora sul campo, la società è già al lavoro per la programmazione della prossima sessione estiva di calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Per quanto riguarda le uscite, la situazione più spinosa per i biancocelesti è quella che riguarda Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo classe 1995. Nonostante la volontà del presidente biancoceleste Claudio Lotito nel rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, il calciatore pare intenzionato a non accettarlo per provare nuove esperienze. Proprio per questo, la società capitolina pare intenzionata a cederlo in estate per non perderlo a parametro zero. Vista la situazione la Juventus pare pronta a fare sul serio, tanto da inserire nella trattativa due contropartite tecniche più un conguaglio economico.

Milinkovic Savic saluta la Lazio, la Juventus fa sul serio: doppia contropartita tecnica per Sarri

Sergej Milinkovic Savic, dunque, pare sempre più vicino a lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato estivo. Su di lui, infatti, c’è sempre il forte interesse dei bianconeri. La scadenza del contratto fissata nel 2024 sta portando la dirigenza juventina a studiare possibili offerte da presentare al patron dei biancocelesti Claudio Lotito per convincerlo a cedere il classe 1995. L’offerta che la vecchia signora pare intenzionata a presentare, comprende i cartellini del centrocampista classe 2003 Fabio Miretti, e quello dell’ala destra Argentina classe 2003 Matias Soulé. Oltre ai due calciatori, la Juventus è intenzionata ad aggiungere anche un conguaglio economico per portare la Lazio a dare il definitivo via libera alla cessione.

I due calciatori, nonostante la giovane età, hanno già maturato buona esperienza sia in Italia che in Europa. Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il piacere di avere in rosa calciatori giovani, può essere attratto da questa soluzione, che gli permetterebbe di aggiungere in rosa giocatori dal grande futuro. Per vedere il 21 biancoceleste a Torino, un fattore importante può essere rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League del club bianconero. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Sergej Milinkovic Savic pronto a lasciare la Lazio dopo otto anni dal suo arrivo. Per Miretti e Suolé, quindi, potrebbero presto aprirsi le porte della Capitale. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, ben sapendo che sul ‘Sergente’ vi è anche il forte interesse di società inglesi, Arsenal in primis.