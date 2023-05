Come Vlahovic: la Juventus pesca ancora in casa Fiorentina

La Juventus, nonostante sia alle prese con il campionato e la semifinale di Europa League, sta lavorando anche alla programmazione della prossima stagione

Tra coloro che sembrano destinati a lasciare la Juventus troviamo Dusan Vlahovic, con la dirigenza pronta ad ascoltare le offerte che si apprestano ad arrivare.

Il classe 2000, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota undici reti realizzate e quattro assist forniti in 36 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo, c’è anche il discorso legato alle plusvalenze, che potrebbero indurre lo stesso calciatore a chiedere la cessione. Per quanto riguarda gli acquisti, la società bianconera sta lavorando per regalare un rinforzo importante a centrocampo a Massimiliano Allegri, visto il probabile addio di Adrien Rabiot in scadenza di contratto. Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain, infatti, ha richieste in Premier League, con diversi club pronti ad offrire un ingaggio importante per strapparlo alla Juventus. Il sostituto, la società bianconera lo ha individuato nella Fiorentina.

La Juventus prova il colpo a centrocampo: idea Castrovilli

Oltre alle possibili uscite, la Juventus sta dunque lavorando sul calciomercato estivo in vista della prossima stagione anche per quanto riguarda le entrate. Per sostituire Rabiot, e visti anche i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba, la vecchia signora è intenzionata a regalare un grande colpo a Massimiliano Allegri. Il centrocampista individuato dalla Juventus è Gaetano Castrovilli, classe 1997. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una buona stagione con la maglia viola, grazie alle tre reti realizzate in 19 partite disputate tra campionato e coppe.

Ad attrarre la società bianconera è la situazione contrattuale del calciatore, in scadenza nel giugno 2024. Ad oggi, non ci sono novità in merito ad un possibile rinnovo, con la Juventus che monitora costantemente la situazione. In caso non si dovesse raggiungere un’intesa per il rinnovo, la società viola si vedrebbe costretta a cederlo a cifre inferiori per non rischiare di perderlo a zero. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a provare il terzo colpo dalla Fiorentina dopo Vlahovic e Chiesa. Vincenzo Italiano e tutto il popolo viola ora tremano davvero, con Allegri pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Staremo a vedere cosa accadrà, da qui al mercato estivo mancano ancora delle partite importanti per il futuro bianconero. Aspettando le sentenze che rischiano seriamente di stravolgere i piani e le strategie della società targata Exor.