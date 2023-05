Incidente Immobile, svolta nelle indagini: svelato il colpevole

Incidente Immobile, dopo un lungo dibattito e delle lunghe indagini sono arrivate delle prove che svelano in maniera definitiva come sono andate le cose e di chi sono le responsabilità. La versione del bomber e quella del conducente non coincidevano ed ora è stata svelata la realtà delle cose.

Quella del 16 aprile scorso è una data che Ciro Immobile e la sua famiglia difficilmente dimenticheranno. Anche a distanza di tanti anni. Il bomber della Lazio, infatti, mentre era al volante della sua auto, si è schiantato contro un tram. Per fortuna nessuno si è fatto seriamente male, ma lo spavento è stato in maniera inevitabile tanto. Adesso un video ha dimostrato in maniera inequivocabile come sono andate le cose, rappresentando anche una svolta nelle indagini.

Incidente Immobile, svolta nelle indagini

C’era tanta incertezza a proposito dell’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, come detto, si è scontrato contro un tram il 16 aprile scorso. Sia il centravanti biancoceleste che il conducente del mezzo pubblico asserivano alle autorità, con convinzione, di essere passati col verde e che, di conseguenza, non avessero alcuna responsabilità. Come è normale che sia in casi del genere, sono partite le indagini per appurare chi fosse il responsabile.

In tal senso nella giornata di oggi è arrivata una svolta importante. L’impatto, infatti, è avvenuto nei pressi di piazza delle Cinque Giornate, a Prati, laddove il semaforo di tanto in tanto manifesta dei malfunzionamenti. Un tassista, attraverso un video fornito ai Vigili urbani, ha dimostrato quali siano i problemi di quell’impianto. A quanto pare, infatti, le luci per le auto e quelle per il tram non sono sempre coordinate tra loro e questo causa molti disagi e rischi.

Immobile, svelato il mistero

Si tratta, come detto, di una svolta, dal momento che, se confermato questo problema, spiegherebbe tutto. In questo modo, infatti, è plausibile che il semaforo, come peraltro da loro stesso detto a più riprese, fosse verde per entrambi. In tal caso, dunque, la responsabilità non sarebbe, ovviamente, di nessuno dei due ma solo delle autorità preposte al controllo del traffico e del corretto funzionamento dei vari impianti. Proprio nella serata di ieri, a causa di un problema avuto da quel semaforo, alcuni tram sono rimasti bloccati.