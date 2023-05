Inter-Juve, annuncio ‘ufficiale’: è in vendita

Un top club potrebbe decidere di mettere in vendita una sua rilevante pedina durante la prossima estate: l’annuncio scuote Inter e Juventus

In casa Inter è finalmente tornato l’entusiasmo, dopo un periodo alquanto teso per via dei reiterati passi falsi in Serie A. E proprio nel massimo campionato italiano i nerazzurro hanno rialzato la testa, riuscendo ad avere la meglio prima sull’Empoli targato Paolo Zanetti e poi sulla Lazio guidata da mister Maurizio Sarri. Punti dal peso specifico importante, perché adesso la ‘Beneamata’ è tornata pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions.

A breve, inoltre, andrà in scena il doppio derby col Milan, valido per la semifinale della massima competizione europea. Completa il quadro la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Insomma, gli undici ko accumulati all’interno dei confini nazionali continuare a pesare non poco, ma in generale il percorso dell’Inter in questa stagione si può già definire più che positivo. Ora Simone Inzaghi potrà lavorare con un po’ di più serenità, aspetto fondamentale per cercare di concludere l’annata sportiva nel migliore dei modi. Se ci spostiamo sul fronte Juventus, invece, le cose sicuramente non stanno andando per il verso giusto nell’ultimo periodo.

La ‘Vecchia Signora’ è stata fermata al Dall’Ara dal Bologna di Thiago Motta sul punteggio di 1 a 1. Arek Milik, nella ripresa, ha risposto al rigore trasformato durante il primo tempo da Riccardo Orsolini. Massimiliano Allegri si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi calciatori, nonostante la squadra non si sia riscattata dopo le tre sconfitte consecutive per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli. Un ruolino di marcia che va aggiustato al più presto, altrimenti la nave potrebbe affondare. I torinesi, infatti, devono imprescindibilmente conquistare sul campo l’accesso alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie, in attesa del verdetto definitivo della Corte d’Appello Federale inerente alla penalizzazione di quindici punti. Nel frattempo, giungono novità rilevanti sia per la Juventus che per l’Inter in ambito di calciomercato.

Calciomercato Juventus e Inter, il Bayern Monaco ha deciso su Pavard: rinnovo o cessione in estate

Le due big italiane, entrando più nello specifico, apprezzano particolarmente il profilo di Benjamin Pavard, terzino destro di proprietà del Bayern Monaco. Si tratta di un’opzione estremamente allettante, anche perché l’esterno basso francese presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, sarebbe possibile assicurarsi le sue prestazioni ad un prezzo abbastanza accessibile, magari intorno ai 25 milioni di euro. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport Deutschland’, le strade percorribili sono due: rinnovo dell’accordo scritto oppure cessione nel corso della prossima sessione estiva dei trasferimenti. I bavaresi, dal canto loro, sono aperti all’ipotesi prolungamento, però non a qualsiasi cifra. E Pavard sembrerebbe avere molte opzioni migliori. La situazione appare, dunque, complicata. Una tra Juventus e Inter potrebbe provare concretamente ad approfittarne nelle settimane a venire, nel caso in cui si arrivasse alla definitiva rottura tra le parti in gioco.