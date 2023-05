UFFICIALE: penalizzata e retrocessa, è finita

I campionati italiani stanno diventando sempre più in balia della giustizia sportiva, una squadra penalizzata è stata retrocessa con un esito che ha sconvolto i tifosi

Una storia che diventa ora un caso nel professionismo italiano, le classifiche sono sempre più in mano agli esiti extra campo. Decisione che porta notevoli polemiche e una presa d’atto importante anche da parte della società.

Una penalizzazione fatale per la piazza. La retrocessione è arrivata con quattro punti tolti dalla classifica, i tifosi sono su tutte le furie. Gli sforzi della squadra sono stati così vanificati, si gioca sempre più con difficoltà sapendo come i risultati sportivi vengono poi vanificati da sedi ben diverse da uno stadio di calcio.

È una stagione controversa questa per il calcio italiano, in tutti i campionati ci sono squadre penalizzate e ciò non fa bene allo sport. Che dovrà ritrovare delle regole precise e forse anche un maggior grado di controllo in estate, senza poi lasciare nell’incertezza i tifosi delle squadre.

Retrocessione, tutta colpa della penalizzazione

Un caso vero e proprio destinato a far parlare, perché la penalizzazione è avvenuta proprio sul finale di campionato. A dare una vera e propria mazzata, quattro punti in meno che portano all’ultimo posto in classifica e dunque alla retrocessione. Il Tribunale Nazionale Federale ha così tolto quattro punti all’Imolese, che dal girone B della Serie C ora retrocede in Serie D.

Il club rossoblù come riporta Transfermarkt aveva già ricevuto due punti di penalizzazione ad aprile per il mancato versamento delle ritenute Irpef, ora si è aggiunta un’altra mazzata da quattro punti. Da 36 punti sul campo (frutto di nove vittorie, nove pari e venti ko) l’Imolese è scesa a 30 punti e al 19° posto, quello che porta alla retrocessione diretta nel campionato dilettanti. C’è da dire come la vicenda non si concluderà di certo, ci sono altri due ricorsi pendenti e la società ha già promesso una battaglia per tutelare l’Imolese e i suoi tifosi.

Non è un caso come il club abbia già commentato la vicenda: “Ci siamo già attivati per produrre il reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata e il blocco dei playout nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diretto di difesa”. Situazione da analizzare nel dettaglio, l’Imolese punta su un rush finale e vorrà quanto meno giocare gli spareggi per retrocedere, recuperando qualche punto in classifica.