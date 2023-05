Beffa Juventus, sfumato il colpo: va via per 60 milioni

La Juventus continua a programmare la prossima stagione: beffa in arrivo per i bianconeri, ha deciso il suo futuro. Via per 60 milioni

Novità in vista in casa bianconera con cessioni ed acquisti da urlo. Tutto dipenderà dal piazzamento che riuscirà a raggiungere in questo finale di stagione davvero entusiasmante. Tante squadre raccolte in pochi punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Un momento delicato per i bianconeri, che sono sempre nel vivo.

Novità in vista in casa Juventus per quanto riguarda la prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per provare a regalare nuovi colpi da urlo a Massimiliano Allegri: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, la società torinese sarebbe proiettata a rinforzare ogni reparto con acquisti di spessore dopo una stagione deludente sotto molti punti di vista. Tutto potrà cambiare nelle prossime settimane con il mese di maggio decisivo per programmare la prossima annata in casa bianconera. La Juventus vuole tornare anche in finale di una competizione europea con l’obiettivo di trionfare dopo tanto tempo, ma attenzione alla beffa in ottica calciomercato: da Di Maria a Vlahovic passando per Bremer e Chiesa, i top player potrebbero fare subito le valigie.

Juventus, Mac Allister colpo sfumato: va via dal Brigthon

La Juventus ci ha provato a lungo per rinforzare il proprio centrocampo, ma ora Mac Allister è promesso sposo di un top club d’Europa. Il club bianconero ha puntato sugli innesti del settore giovanile bianconero con la beffa che arriverà così in estate.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il centrocampista argentino del Brighton, Alexis Mac Allister, accostato alla Juventus, sarebbe la prima scelta del Liverpool. Al momento non ci sarebbero ancora contatti ufficiali, ma i Reds intendono fare sul serio per rivoluzionare il centrocampo di Klopp. Il suo exploit è arrivato con le prestazioni avvicenti all’ultimo Mondiale in Qatar. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, il Ct Scaloni l’ha schierato titolare a partire dalla seconda parte della competizione al posto di Paredes. Secondo le indiscrezioni dall’Inghilterra, ci sarebbero sulle sue tracce altri due top club della Premier League come Newcastle e Manchester United.

La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro con la Juventus che sembra essere tagliata ormai fuori alla corsa del talentuoso centrocampista argentino. Il Liverpool cercherà di chiudere il colpo a centrocampo anticipando la fitta concorrenza.