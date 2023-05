Esonero Pioli, cambia tutto al Milan: la società ha deciso

Pericolo esonero per Stefano Pioli che vede la sua panchina al Milan sempre più traballante: la decisione sull’esonero è ormai già stata presa

Il turnover non funziona. Stefano Pioli contro la Cremonese ha mandato in campo nuovamente il Milan bis, lasciando a riposo praticamente tutti i titolari. Il risultato è stato uno scialbo pareggio casalingo contro la penultima in classifica, un punto che allontana i rossoneri dalla zona Champions.

Giroud e compagni sono ora al sesto posto in classifica, a due punti dai cugini dell’Inter – quarti – raggiunti anche dall’Atalanta di Gasperini. Situazione non semplice in campionato, come testimoniato dal ruolino di marcia delle ultime cinque partite: una sola vittoria (contro il Lecce) e quattro pareggi contro squadre decisamente alla portata degli attuali campioni d’Italia.

La testa è, inevitabilmente, proiettata già alla doppia semifinale Champions, sempre contro l’Inter, ma le ultime uscite dei rossoneri alimentano i dubbi sul futuro di Stefano Pioli. L’allenatore è forte di un contratto fino al 2024 ma in società qualche perplessità serpeggia e la decisione sulla sua posizione sarebbe già stata presa.

Il Milan pensa al post Pioli: esonero in un caso

Con una semifinale di Champions da giocare e un quarto posto da conquistare, non è certo il caso di parlare di futuro. Il Milan è concentrato sul presente, ma tra Maldini e Massara qualche considerazione di quel che sarà è stata sicuramente fatta.

Ed allora la posizione di Pioli è fortemente legata ai risultati. La società, nelle dichiarazioni di facciata, si stringe attorno al proprio tecnico, ribadendogli fiducia, ma nelle segrete stanze di Casa Milan i discorsi sono approfonditi. Ed allora, se dal doppio derby con l’Inter dovesse arrivare una eliminazione, molto dolorosa, e se il campionato dovesse concludersi con i rossoneri fuori dai primi quattro posti, la posizione dell’allenatore cambierebbe drasticamente.

A quel punto l’esonero diventerebbe quasi scontato e partirebbe la caccia al successore. Di nomi da questo punto di vista non ne mancano con un ‘sogno’ che risponde al profilo di Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo sta facendo più che bene in Premier League, ma per strapparlo al Brighton servirebbe pagare la clausola da 13 milioni di euro. Non semplice per una società che da qualche anno cura con attenzione i propri bilanci, evitando spese folli. I ragionamenti però sono in corso con l’esonero di Pioli che, dopo le ultime prestazioni in campionato, non può più essere escluso. Finale a Istanbul e piazzamento Champions sono i due risultati che il tecnico deve raggiungere per evitare qualsiasi tipo di discussione e tenersi stretta la panchina rossonera.