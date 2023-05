Eleonora Incardona da impazzire: il vestito si apre e spunta un dettaglio bollente

Eleonora Incardona non smentisce mai il suo fascino spaziale, la showgirl con un primo piano da togliere davvero il respiro

Con l’arrivo della primavera, le bellezze del web splendono più del solito, preparandosi a una estate da incorniciare. E’ anche il caso della fantastica Eleonora Incardona, che come sempre lascia il segno a modo suo.

La showgirl ragusana cresce sempre di più nella considerazione e nell’ammirazione dei fan. Eleganza seducente a cui è davvero difficile resistere, confermata da ogni apparizione pubblica e da ogni immagine pubblicata sul web.

Eleonora Incardona accende la passione dei fan sempre di più: sensualità esplosiva

L’ex cognata di Diletta Leotta (era fidanzata, qualche anno fa, con il fratellastro della conduttrice di DAZN) ha continuato a fare strage di cuori e a raccogliere ammiratori su ammiratori. Oggi, su Instagram, supera abbondantemente gli 800 mila followers.

Soubrette televisiva di spicco, modella affermata e testimonial pubblicitaria sempre più in vista, Eleonora ha seguito le orme di Diletta come conduttrice sportiva e in vista dell’estate la rivedremo infatti nelle trasmissioni di calciomercato. Una presenza che per gli appassionati è sempre piuttosto gradita.

Ma la Incardona scalda già i motori in vista del finale della stagione calcistica. Come ben sa chi la segue assiduamente, è spesso presente negli stadi per i big match principali. E di sicuro sarà di scena a San Siro, nelle prossime settimane, per il doppio derby di semifinale in Champions League. Ancora una volta, farà impazzire lo stadio con la sua sensualità magnetica e incontenibile. Ma lo stesso continua a fare nei suoi scatti quasi quotidiani sul suo profilo social.

Eleonora Incardona, la scollatura è più illegale che mai: il vestito fatica a contenerla

In uno degli ultimi post, esibisce un abito casual ma molto affascinante, foggia aderente che fa risaltare, manco a dirlo, la sua silhouette prorompente. Con un dettaglio ben visibile e che accende sempre di più la passione dei fan.

La scollatura è profondissima e micidiale, una visione quasi ipnotica che non può che infiammare la platea. I like e i commenti arrivano numerosi come sempre, il fascino mediterraneo e provocante di Eleonora è un dato di fatto a cui non ci si può sottrarre. In vista dell’estate, la ragusana appare davvero in gran forma. E tra i programmi di calciomercato e le spiagge, farà sicuramente impennare le temperature.