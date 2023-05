Il Real è stufo, lo mandano via: arriva in Serie A

Il Real Madrid è pronto a liberarsi di un calciatore in vista della prossima stagione. Un esubero nella rosa della squadra allenata da Ancelotti, pronto a trasferirsi in Italia

Il calciomercato è ormai alle porte e le squadre devono iniziare a pensare a chi trattenere e chi lasciar partire in vista del prossimo campionato. Nel Real c’è già la certezza di un addio.

In casa Real Madrid la concentrazione è ormai completamente sulle coppe, Champions League e Copa del Rey. Il Barcellona ha di fatto vinto il campionato mentre l’accesso tra le prime quattro in casa Real non è certamente in dubbio. La formazione campione d’Europa in carica può quindi concentrarsi su quella che sarà la semifinale di Champions League contro il Manchester City e la prossima finale della coppa nazionale, in programma sabato 6 maggio contro l’Osasuna. Nel frattempo la dirigenza ha già preso le sue scelte inerenti al mercato.

Calciomercato Real Madrid, il bomber saluta e si avvicina alla Serie A

A salutare la squadra spagnola sarà Mariano Diaz. Il centravanti non è mai riuscito a far breccia nei tifosi delle merengues così come nello staff del tecnico italiano. L’attaccante è in scadenza nel giugno di quest’anno e saluterà a costo zero i blancos.

Schierato dal primo minuto contro la Real Sociedad, ha ampiamente deluso come del resto gran parte della formazione messa in campo da Ancelotti. Stando a quanto affermato da El Nacional non ci sono possibilità di rinnovo con i campioni d’Europa in carica. Ora Mariano Diaz dovrà trovare una nuova sistemazione ed alcune idee portano in Serie A. Una di queste è rappresentata dal Torino. Il club granata è alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione che possa alternarsi con Sanabria al centro dell’attacco della formazione di Juric.

Un attaccante dall’esperienza internazionale come Mariano Diaz potrebbe fare comodo al Torino, alla ricerca di un bomber che possa garantire il salto di qualità alla squadra per dare finalmente l’assalto ad un posto in Europa. Non mancano però le alternative italiane con Lazio e Fiorentina che seguono con attenzione l’evoluzione contrattuale del giocatore. I biancocelesti potrebbero fare un tentativo per cercare di assicurare a Sarri un vice Immobile di alto livello, in grado di alternarsi con il centravanti italiano per la prossima stagione.

Le offerte quindi non sembrano mancare con l’attaccante dominicano pronto a rilanciarsi dopo qualche annata deludente dal punto di vista dei risultati personali.