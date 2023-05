Il vestito si alza: Sabrina Ferilli regala un sogno

La famosissima attrice romana, Sabrina Ferilli, ha pubblicato un’immagine alquanto piccante sul proprio profilo Instagram: fan in visibilio

Così come per la sua amata Roma, non dev’essere un periodo semplicissimo per la famosa e apprezzatissima attrice Sabrina Ferilli. Quest’ultima, infatti, è molto tifosa della ‘Magica’ guidata da mister José Mourinho, tant’è che quando capita si prende un posto allo Stadio Olimpico per andare a vedere la sua squadra del cuore da vicino.

In questo momento, però, il club capitolino non le sta dando grandi soddisfazioni. Paulo Dybala e compagni stanno attraversando la fase più complicata della stagione ancora in corso e la qualificazione alla prossima Champions appare fortemente in bilico. La speranza di tutti i supporters giallorossi, Ferilli compresa, è che lo Special One riesca ad aggiungere un altro trofeo alla bacheca della Roma. E il riferimento, in tal senso, è ovviamente all’Europa League, dove il gruppo romanista è riuscito a raggiungere nuovamente lo step delle semifinali (traguardo già tagliato durante l’ultima stagione di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa). A complicare notevolmente i piani, però, ci sono i numerosi infortuni, con cui il tecnico di Setubal deve fare i conti.

Paulo Dybala, Chris Smalling (forse l’assenza più pesante in assoluto), Georginio Wijnaldum e perfino Stephan El Shaarawy, il quale nel match contro il Monza – terminato 1 a 1 – ha rimediato una lesione al flessore e probabilmente ha già concluso la propria annata sportiva. Insomma, guai a non finire. Il popolo romanista, inevitabilmente, è preoccupato e soffre per la spinosa situazione che si è venuta a creare, ma c’è ancora la possibilità di rendersi protagonisti in positivo di un grande finale di stagione. È ciò che spera anche Sabrina Ferilli, che presumibilmente vorrebbe rivivere le stesse emozioni dello scorso 25 maggio, giorno in cui la Roma è tornata finalmente ad alzare al cielo un trofeo a distanza di tantissimi anni. E chissà… Magari la nota attrice cresciuta in quel di Fiano Romano potrebbe avanzare un’altra promessa bollente, come accadde nel lontano 2001.

Sabrina Ferilli, il post su Instagram è hot: fan scatenati

La squadra dell’allora allenatore Fabio Capello riuscì nell’impresa di vincere l’ambito Scudetto, il terzo nella storia del club capitolino. Per festeggiare lo storico successo in questione, la Ferilli, che compirà 59 anni il prossimo 28 giugno, si spogliò sulla passerella del Circo Massimo, rimanendo solo con un bikini di fronte ad una vasta platea giallorossa.

Di tempo ne è passato tanto da quell’avvenimento, ma la star italiana continua ad essere una delle donne più belle in circolazione. Lo testimonia la foto, abbastanza piccante, da lei stessa pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale nelle scorse ore. Nell’immagine la Ferilli sfoggia un grande sorriso, si trova in spiaggia e posa con un vestito di pizzo nero. Ma l’abito, probabilmente a causa del vento, si è alzato notevolmente, scoprendo in larga parte le gambe perfette della donna. Un immenso piacere per gli occhi, che ha letteralmente scatenato i fan dell’attrice nei commenti. Semplicemente Sabrina Ferilli, una bellezza senza tempo.