Esonero immediato, ribaltone su una super panchina: tifosi di Serie A

Un esonero immediato in questo momento ha creato un ribaltone all’interno di un club di una certa importanza. I tifosi sono rimasti tutti a bocca aperta

Risultati non positivi e qualche dissapore di troppo hanno portato alla decisione dell’ultima ora. La sua esperienza in panchina è durata davvero poco, senza nemmeno il tempo di poter incidere realmente sul gruppo.

Tutto il mondo è paese. Verrebbe da dire questo se pensiamo a quanto accaduto ad un ex giocatore della nostra Serie A, attualmente allenatore nella seconda serie brasiliana. Nella fattispecie stiamo parlando di Mozart Santos Batista Júnior, meglio conosciuto semplicemente come Mozart, che dal 2000 al 2005 incantò il nostro campionato con la maglia della Reggina. Era la squadra che con Ciccio Cozza, Nakamura, Cirillo, Breda, Taibi e tanti altri ottimi giocatori, veleggiava a buoni livelli nel nostro campionato (merito dell’opera del presidente Lillo Foti).

Mozart ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore nella Reggina, assieme allo staffi di Cozza, nel 2014. Un’esperienza breve ma intensa, così come quella che ha vissuto in questi mesi in Brasile. L’ex centrocampista si era seduto sulla panchina dell’Atletico Goianiense all’inizio di questa stagione 2023. Nelle prime tre giornate del Campeonato Brasileiro Serie B, l’ex centrocampista brasiliano di Reggina, Spartak Mosca e Livorno ha conquistato cinque punti.

Esonero immediato, Mozart perde la panchina dell’Atletico Goianiense: delusione per tutti i tifosi della Reggina

Non un rendimento del tutto negativo ma che fa il paio con molte incomprensioni dal punto di vista tattico con i dirigenti del club e qualche difficoltà di troppo nella gestione dello spogliatoio. Il 43enne nativo di Curitiba ha fatto particolarmente bene in patria con il Centro Sportivo Alagoano (CSA) e con la Chapecoense, divenuta tristemente famosa per il disastro aereo che ha l’ha vista protagonista.

L’Atletico Goianiense ha comunicato l’esonero di Mozart attraverso i propri canali social: “Abbiamo preso questa decisione perché pensiamo che questo gruppo abbia le capacità di fare di più e per questo crediamo di avere la necessità di un modo diverso di giocare”.

La nota poi prosegue: “Il club non ha tempo di aspettare troppo tempo e le varianti del mister non si adattavano alle nostre caratteristiche”. Insomma una divisione insanabile sulla visione tattica e sulla gestione che non poteva essere sanata in nessun modo. Da qui l’esonero di Mozart, il quale avrà sicuramente altre occasioni per dimostrare il suo valore.