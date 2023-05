Triangolo Juventus, nell’affare entra pure Salah

Un triplo affare durante il calciomercato estivo: Salah e la Juventus, ecco l’intreccio che può stravolgere le gerarchie in attacco

Dopo aver conquistato tre punti fondamentali in casa del Lecce, per la Juventus di Massimiliano Allegri è tempo di guardare ai prossimi impegni.

Il big match contro l’Atalanta precederà quella che, a conti fatti, sarà la partita più importante della stagione fino a questo momento. L’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia può infatti rappresentare uno spartiacque davvero fondamentale per la ‘Vecchia Signora’ che, non è un mistero, punta ad alzare un prestigioso trofeo tra qualche settimana. Ma intanto i pensieri dei bianconeri sono proiettati ancora più lontano, alla futura sessione estiva di calciomercato che vedrà non pochi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri. Una vera e propria rivoluzione che, inevitabilmente, partirà dalla difesa. Perchè sia Juan Cuadrado che Alex Sandro – ambedue in scadenza – non dovrebbero firmare alcun rinnovo lasciando quindi spazio a nuovi innesti.

In casa Juve si valuterà, inoltre, anche la possibilità di arricchire il parco centrali visto che Bonucci ha da poco compiuto 36 anni e rimane in scadenza tra un anno. La situazione a centrocampo si farà bollente solo ed esclusivamente riguardo ad un nome: Adrien Rabiot. Pupillo assolutamente fondamentale nello scacchiere del ‘Conte Max’, il francese vedrà esaurire l’attuale accorso con il club torinese a fine giugno: pure qui rimane molto difficile che l’ex PSG resti, preferendo una nuova avventura in uno dei top club interessati a lui. Occhi puntati, infine, sull’attacco.

Intreccio Chiesa-Salah: ecco il colpo per la Juve

Sembra infatti farsi sempre più pressante la l’indiscrezione, dall’Inghilterra, che vedrebbe il Liverpool di Jurgen Klopp deciso a puntare su uno dei pilastri di Allegri: Federico Chiesa.

Il figlio d’arte, reduce da un lungo infortunio, è tornato alla grande mostrando prestazioni sempre brillanti. E così il manager dei ‘Reds’ potrebbe provare a prenderlo al club torinese, visto che rimane fortemente in dubbio la presenza di Mohamed Salah con la squadra inglese. L’egiziano, che in passato è stato uno dei sogni proibiti dell’ex presidente juventino Andrea Agnelli, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 potrebbe dire definitivamente addio al Liverpool. Un intreccio che porterebbe l’ex romanista a Madrid, alla corte di Ancelotti o di chi probabilmente rimpiazzerà l’allenatore di Reggiolo.

E la Juve? La società piemontese non rimarrebbe con le mani in mano, visto che l’opzione Liverpool potrebbe anche allettare Chiesa lasciando un buco importante sulle corsie esterne d’attacco. Ed il nome giusto, che piace anche al Milan, potrebbe tornare ad essere quello di Marco Asensio. L’ala maiorchina ha già deciso di non prolungare con il Real Madrid, puntando a firmare a zero per una grande squadra. E quella squadra potrebbe essere proprio la Juventus che si assicurerebbe un vecchio pallino della dirigenza, da anni sul taccuino, senza sostenere alcun costo per il cartellino di Asensio.