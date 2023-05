65 milioni di euro: addio Inter, firmano coi bianconeri

Il mercato è alla finestra e l’Inter pensa anche a quello in uscita. Due big possono lasciare Milano e diventare bianconeri: ecco tutti i dettagli

L’Inter è in ripresa in campionato dopo alcuni mesi complicati è tornata a vincere e sfornare belle prestazioni. I nerazzurri sono attesi da un maggio di fuoco. Oltre alla rincorsa al quarto posto c’è in programma la semifinale di Champions League contro i ‘cugini’ del Milan e la finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Inzaghi deve cercare di raddrizzare una stagione che ad aprile sembrava essere fallimentare. Senza qualificazione alla prossima Champions, però, la sua avventura all’Inter finirà in anticipo. Il mister ex Lazio si gioca il suo futuro nell’ultimo tour de force stagionale.

Al momento c’è massima fiducia, ma il prossimo anno l’obiettivo sarà tornare a lottare per lo scudetto. Quest’anno il Napoli ha trionfato in solitaria diventando aritmeticamente campione d’Italia con ben 5 giornate d’anticipo. Mai successo nella storia della Serie A. I tifosi sognano la finalissima di Istanbul. La finale di Champions manca dal 2010, quella famosa di Madrid con Mourinho alla guida. In finale ci sarà una tra Manchester City e Real Madrid. Due corazzate europee che puntano ad alzare la coppa dalla grandi orecchie.

Inter, Brozovic-Dumfries: assalto del Newcastle

Marotta inizia a pensare a costruire l’Inter del futuro. Il mercato è alle porte e le casse nerazzurre necessitano di essere risanate. Per questo uno dei titolari potrebbe andare via. Sicuramente partirà Skriniar. Il centrale ha deciso di non rinnovare il contratto e ha già firmato un pre accordo col PSG. A Parigi potrebbe anche ritrovare Conte. Infatti il tecnico italiano è alla ricerca di una panchina dopo la fine dell’avventura col Tottenham. Anche Bastoni è in dubbio e deve ancora dire ‘sì’ al prolungamento. Tra quelli sul piede di partenza c’è sicuramente Dumfries.

L’esterno olandese ha disputato una pessima stagione e i tifosi sono delusi. Il suo futuro è bianconero, ma gli interisti possono stare sereni. Non andrà alla Juventus ma bensì al Newcastle. Il club inglese sta lottando per andare in Champions e la ricca proprietà ha in mente di rinforzare la squadra. L’ex PSV gradisce la destinazione, ma c’è da trovare l’accordo con l’Inter. La valutazione da 40 milioni di euro si è abbassata non poco. L’ottimo Mondiale disputato aveva fatto cambiare il prezzo, ma negli ultimi mesi non ha saputo confermarsi. Oggi vale sui 30. Il Newcastle potrebbe provarci anche per Marcelo Brozovic: in Inghilterra si parla di possibile offerta da 35 milioni.