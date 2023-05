Milinkovic-Savic-Juve, si chiude: scelta la contropartita che andrà alla Lazio

Sergej Milinkovic-Savic è un tassello fondamentale per il gioco della Lazio, e da anni è anche grande uomo mercato. Il centrocampista serbo piace alla Juventus, che potrebbe mettere sul piatto uno scambio per far gola a Sarri

La corsa Champions è entrata nel vivo, con la Lazio che spera di riuscire a strappare un pass tra le prime quattro al culmine di un’ottima stagione di squadra. A fine anno sarà anche tempo di tirare le somme in termini di calciomercato con alcuni nomi che sono sotto i riflettori. Uno su tutti quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che da tempo è nelle mire di diverse big tra Italia ed estero, dopo essere divenuto un pilastro imprescindibile per i capitolini.

Da diverse stagioni il ‘Sergente’ è tra i migliori centrocampisti in assoluto della Serie A, con un rendimento di alto profilo ed anche particolarmente costante. Un calciatore in grado di abbinare fisico e tecnica, con enormi doto sotto ogni punto di vista che potrebbero sposarsi alla perfezione in ogni tipo di contesto o modulo tattico. Lo sa benissimo anche la Juventus, che da anni è una delle sue più grandi estimatrici. Lotito ha sempre fatto muro sparando cifre molto elevate per il cartellino di Milinkovic-Savic che la prossima estate potrebbe cambiare aria anche in virtù del contratto in scadenza 2024, che senza rinnovo non consente particolari margini di manovra alla Lazio, che dovrà abbassare le pretese rispetto al passato. Sia dalla Premier che dalla Juve sono pronti a rifarci un pensierino, ma nel caso dei bianconeri solo a determinate condizioni economiche.

Calciomercato, affare Lazio-Juventus per Milinkovic-Savic: anche Rovella jolly per la trattativa

La Juventus prova quindi a giocare al ribasso per ciò che concerne Sergej Milinkovic-Savic con il club bianconero non disposto ad andare oltre i 25 milioni di euro, a fronte degli almeno 40 che invece gradirebbe Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio attende quindi anche l’arrivo di potenziali offerte dalla Premier per il proprio gioiello, mentre i bianconeri potrebbero imbastire soluzioni alternative. Secondo quando evidenziato da ‘Il Messaggero’, la Juve non andrebbe oltre i 25 milioni, e soprattutto potrebbe far leva su alcune contropartite tecniche. Al netto di un eventuale sconto su Luca Pellegrini, ora alla Lazio in prestito, potrebbero inserire anche il cartellino di Rovella, che al momento è al Monza, e potrebbe rappresentare un profilo gradito a Sarri per la mediana.