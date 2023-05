Tutto trasparente e niente intimo: Zaira esagerata

Zaira Nara e il body trasparente, si vede tutto. La sorella di Wanda dà spettacolo su Instagram, vedere per credere

La famiglia Nara continua a dare spettacolo sui social network. La cara Wanda è sempre al centro dell’attenzione, con il suo profilo che cresce sempre di più. Alla soglia dei 20 milioni di followers, la showgirl argentina sta ottenendo un grandissimo successo con il suo ultimo lavoro in televisione.

Infatti la dolce e bella Wanda Nara è la conduttrice di Masterchef Argentina e ha raccolto numeri straordinari: la trasmissione è seguitissima, tanto da registrare un record di ascolti. Nel mese di aprile è stato ospite del programma anche Mauro Icardi, il marito da ormai molti anni di Wanda. La crisi coniugale fra i due è rientrata per la gioia dei fan: i due, come si può notare sempre dai social, sono tornati insieme. Il peggio sembra passato, è tornato il sereno dopo la tempesta. Ma le nuvole sono sempre in agguato, soprattutto se di mezzo ci sono loro due. Se la passa molto bene anche Zaira, la sorella (mora) minore di Wanda: classe 1988, una belle folgorante che possiamo ammirare come sempre su Instagram, il social più amato dalle sorelle.

Zaira Nara bellissima su Instagram: il body è trasparente

E, a proposito di Zaira, la più piccola delle Nara ha dato di nuovo spettacolo con il suo utilo post. Un carrello di 4 foto mentre indossa un capo d’abbigliamento (ovviamente sponsorizzato) che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

“Di un altro pianeta“, è uno dei commenti sotto al post sopra citato. Zaira è amatissima dai suoi followers (poco meno di 6 milioni). Le sue foto sono sempre piene di commenti di apprezzamento e di stima, sia uomini che donne. Inevitabile perché si tratta di una bellezza davvero unica e straordinaria. Simile a quella di Wanda in alcuni lineamenti, ma con colori ed espressioni molto diversi. Entrambe però condividono la notorietà e l’affetto di chi le segue. Anche di Zaira si parla molto in Argentina, in chiave gossip ma non solo. Dal punto di vista professionale, oltre a guadagnare tanti soldi grazie alle sponsorizzazioni sul suo importante profilo Instagram, ha anche una linea di cosmetici tutta sua: la Zaira Beauty. Sul piano sentimentale, invece, dopo una breve relazione con Diego Forlan e il tennista Monaco, è stata per otto anni con Jakob von Plessen (dal loro amore è nata anche una bambina). L’anno scorso Zaira ha annunciato la loro triste separazione con un toccante post sui social. Adesso è libera. Alcuni giornali di gossip hanno parlato di un presunto flirt con Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Paris Saint-Germain, mai confermato però ufficialmente.