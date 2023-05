Bomba dalla Spagna: la Juve chiude per mister 50 milioni

La Juventus inizia a progettare le strategie per il futuro, nonostante sia attesa da un finale di stagione decisamente complicato tra campionato e Europa League

Uno dei reparti che la dirigenza bianconera intende rinforzare è la difesa, visto che potrebbe subire addii importanti nel calciomercato estivo.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, infatti, la ‘Vcchia Signora’ è pronta a salutare Juan Cuadrado che, salvo clamorose sorprese, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno. In forte dubbio è anche Leonardo Bonucci, che può decidere di salutare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Viste le possibili uscite, la Juventus è pronta a piazzare il grande colpo proveniente dalla Spagna.

Calciomercato, Juventus vicina al grande colpo: Pau Torres del Villarreal

Come detto, nonostante un finale di stagione infuocato, la Juventus sta già programmando il calciomercato estivo in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. La notizia bomba arriva direttamente dalla Spagna visto che, stando a quanto riporta il quotidiano ‘Sport’, la Juventus sarebbe vicina a trovare un accordo con il Villareal per assicurarsi le prestazioni di Pau Torres, centrale difensivo spagnolo classe 1997

Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota 35 partite disputate e una rete realizzata tra campionato e coppe. Tra le due società, infatti, sono andati in scena due incontri, che hanno avvicinato ulteriormente le parti. Il ragazzo fu vicino al Tottenham circa due anni fa per 55 milioni di euro, salvo poi decidere di restare con il club spagnolo. Si tratterebbe di un grande colpo per Massimiliano Allegri, che si ritroverebbe un difensore dalla grande esperienza. Il ragazzo è attratto dall’idea di provare una nuova avventura, soprattutto in un top club come quello bianconero.

Le prossime settimane possono rivelarsi decisive per cercare di arrivare alla definitiva fumata bianca, in modo da regalare un tassello importante al tecnico livornese il prima possibile. Massimiliano Allegri ha ovviamente dato il proprio avallo all’operazione, ragion per cui la società è pronta a fare il passo decisivo per portarlo a Torino.

Il calciomercato estivo pare già entrare nel vivo, con la Juventus pronta a mettere a segno il primo grande colpo per l’estate. Un difensore, Pau Torres, di assoluto spessore nonché di piede mancino, come lo era capitan Chiellini andato negli States a chiudere la carriera.