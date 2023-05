Penalizzazione per il club: interviene il governo, la decisione è netta

La stagione si avvia ormai alla conclusione, ma le classifiche rischiano di essere cambiate dai continui processi giudiziari. Su un caso il governo è pronto ad intervenire.

La stagione si avvia ormai alla conclusione, ma per molte squadre la posizione in classifica non è certa visto che ci sono diversi processi in corso e la giustizia sportiva deve fare ancora il suo corso. Una situazione assolutamente non semplice considerando che molti campionati potrebbero subire un rinvio.

E’ proprio su una penalizzazione destinata al club è intervenuto il governo con una decisione assolutamente netta. Le idee a Roma sono chiare e a questo punto sembra essere molto difficile un cambio di passo.

Club penalizzato: interviene il governo, ecco cosa cambia

In questo momento le penalizzazioni si candidano ad essere una sanzione molto importante considerando che c’è davvero pochissimo tempo per recuperare il terreno perso. La speranza da parte dei club è uscire indenni perché altrimenti il rischio è quello di non chiudere al meglio la stagione e quindi dover fare i conti con obiettivi che non erano in programma.

Si tratta di situazioni che verranno approfondite nelle prossime settimane, ma per il momento il governo non ha nessuna intenzione di intervenire e quindi non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere delle certezze. Il ministro Abodi, interpellato sul caso Reggina, ha confermato che la situazione sarà approfondita, ma allo stesso tempo se ci si muove in modo illegale ci sono altri 19 club che meritano rispetto. Quindi l’idea è quella di non entrare in gioco sulla penalizzazione al club calabrese e aspettare il corso della giustizia sportiva e magari poi cambiare le regole.

Ricordiamo che gli amaranto hanno ricevuto sette punti di penalizzazione. Si tratta di sanzioni importanti che hanno messo in pericolo la partecipazione ai play-off. Spareggi che potrebbero arrivare anche se non nella penalizzazione prevista.

Reggina: si attende la decisione del Coni

Le parole di Abodi, riportate da strettoweb.eu, sulla penalizzazione della Reggina non spengono le speranze degli amaranto. Nei prossimi giorni sarà il Coni a pronunciarsi sui primi tre punti di penalità ricevuti. La restituzione dovrebbe aprire la strada anche agli altri quattro e quindi a quel punto i play-off potrebbero slittare di almeno una settimana.

Discorso diverso, invece, se si arriverà ad una conferma. In quel caso la strada sembra essere segnata e non sarà per nulla semplice riuscire a farsi dare indietro i punti tolti. E quindi i play-off dovranno essere confermati direttamente sul campo. Obiettivo non complicato, ma assolutamente non certo.