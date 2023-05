Juve fuori dalla Champions: salta l’arrivo di un Top Player

Una Juve fuori dalla Champions comporterebbe ulteriori problemi alla società bianconera. Ed anche il mercato ne risentirebbe in maniera pesante

Partite da disputare, punti ancora a disposizione. Si fanno calcoli in casa Juventus per tentare di agguantare in qualche modo quella sporca ultima meta chiamata Champions League. Numeri che valgono, però, fino ad un certo punto.

Perché il destino della società bianconera è riversato tutto altrove, in altre mani. Il campo potrà dare un verdetto soltanto relativo, dal momento che il vero verdetto potrebbe ribaltarlo completamente. I casi plusvalenze e stipendi pendono sul capo della società bianconera e se una nuova penalizzazione è pressoché certa, altrettanto certa è la sua afflittività. Una penalizzazione afflittiva vuol dire una Juventus fuori dalla Champions League o, addirittura, da tutte le competizioni europee.

Il dramma sportivo aumenta ancora di più se si pensa che perfino la vittoria in Europa League potrebbe non servire dal momento che anche l’UEFA potrebbe decidere di estromettere autonomamente, almeno per un anno, la Juventus dalle competizioni europee, sempre a causa di quanto emerso dall’inchiesta Prisma. Allora i calcoli matematici valgono davvero poco. Se alla società bianconera mancheranno anche gli introiti derivanti dalle competizioni europee, il piano di rafforzamento della squadra andrà fatalmente rivisto.

E, in misura consistente, ridotto.

Juve fuori dalla Champions. Cambiano i programmi

Per quanto il presente sia confuso e il futuro immediato abbia contorni decisamente labili, la dirigenza della Juventus sta cercando di abbozzare un piano per la prossima stagione. Se la ricerca del nuovo direttore sportivo è orientata decisamente nella direzione che porta a Cristiano Giuntoli, anche in sede di rafforzamento della squadra un obiettivo è già stato individuato da tempo. Non è certo un nome nuovo nella lista dei sogni bianconeri, dal momento che che ogni anno, perlomeno da quatto o cinque, si parla di un suo passaggio alla Juventus.

Il ‘Sergente’ Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, potrebbe essere vicino alla Juventus. Il suo contratto con la società biancoceleste andrà in scadenza il 30 giugno 2024 e il giocatore ha deciso, al momento, di non rinnovare. La Lazio potrebbe quindi decidere di lasciarlo partire in direzione di Torino ad un “prezzo giusto”, Claudio Lotito permettendo, per evitare poi di perderlo a zero.

Se abbiamo inserito diversi condizionali riguardanti l’operazione Sergej Milinkovic-Savic- Juventus, è perché l’operazione potrebbe, altro condizionale, realizzarsi soltanto nel caso di una Juventus in Champions League. In caso contrario, il giocatore serbo difficilmente sottoscriverebbe il contratto con la società bianconera. La Juventus comunque le proverà tutte per tentare di portare all’Allianz Stadium un calciatore di grande qualità, che ha maturato un’importante esperienza in serie A e nel pieno della sua maturità agonistica, dal momento che ha 28 anni. Il presidente Claudio Lotito è l’interlocutore peggiore a livello di mercato, ma questa volta potrebbe essere davvero quella buona per il tanto agognato trasferimento sotto la Mole.