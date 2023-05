Allegri in festa, ecco il primo colpaccio: sarà bianconero

La prima svolta per la Juve rende decisamente felice Max Allegri per il prossimo calciomercato, i bianconeri hanno le idee ben chiare

La vittoria contro l’Atalanta ha confermato come il tecnico, comunque, possa lavorare con una buona base, da far crescere attraverso un altro tipo di lavoro, ma andando anche a scegliere gli uomini giusti per il prossimo mercato, rilanciando così la Juventus.

I tre punti tornati in trasferta sono stati quasi inattesi, ma vedendo la gara di Bergamo senza dubbio meritati. La Juve ha conquistato l’intera posta in palio contro l’Atalanta, traendo buone conclusioni anche in vista della semifinale di Europa League contro il Siviglia.

Un aspetto fondamentale per la prossima stagione è capire quanti saranno a disposizione, nonché i rinforzi del prossimo calciomercato. Un aspetto che ora rincuora Max Allegri, ha avuto garanzie su quello che può definirsi come il primo colpo per la prossima stagione.

Juve, il primo rinforzo è già in casa

La prestazione contro l’Atalanta è stata una iniezione di fiducia per il prossimo futuro. La Juve ha mantenuto, in attesa di sviluppi per la giustizia sportiva, la seconda posizione ed ha mostrato di saper fare gioco contro un avversario che fa dispendere energie come quello bergamasco. Il migliore in campo è stato un ragazzo di grande prospettiva, ha impressionato già nelle prime uscite ed è pronto a prendersi la ribalta. Sarà quindi il primo colpo per la prossima stagione, con il suo inserimento a pieno titolo nella rosa della Juventus: Samuel Iling Junior non si muoverà da Torino.

Le conferme sono arrivate dalle dichiarazioni dei diretti interessati. Max Allegri ha lodato l’inglese, parlando di qualità tecniche e fisiche non comuni per giovani della sua età. Il classe 2003, al suo primo gol in Serie A, ha ribadito come si trovi bene con Allegri e come sia stato fondamentale nel suo percorso di crescita, in questa stagione dove si è alternato tra prima squadra e Next Generation.

Iling Junior è subito diventato un idolo dei tifosi, la sua progressione è davvero devastante. Non era facile giocare alla prima da titolare contro l’Atalanta, la squadra che più di tutte in Serie A sa giocare sulle fasce, ma l’impatto dell’inglese è stato quello di un protagonista. L’azione del gol ha confermato le sue qualità, scatto, progressione, tecnica e anche un po’ di fortuna nel trovare il rimpallo sotto porta. È un talento puro, un rinforzo inatteso per la fascia sinistra.