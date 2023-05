Sofia Vergara esplosiva: una scollatura così non si è mai vista

Sofia Vergara ha stupito nuovamente il pubblico grazie alla sua scollatura. I fan sono rimasti a bocca aperta per via dell’ennesimo post

Quando si vedono certe foto nel proprio feed mostrare indifferenza è sempre difficile. E infatti non succede quasi mai, a dimostrazione di quanto appena detto. Una forza della natura come Sofia Vergara è in grado di suscitare certe emozioni, con i suoi seguaci letteralmente impotenti per via di certe cose.

La persona di cui si sta parlando è un’attrice e modella colombiana. Chiunque abbia visto Modern Family la riconoscerà subito, grazie alla magistrale interpretazione del personaggio di Gloria Delgado-Pritchett. Classe 1972, ha mosso i suoi primi passi nel settore come al solito fin dalla giovane età. Il pubblico della sua patria la conosce per via dei tanti spot televisivi a cui ha potuto prendere parte. Da cosa ovviamente nasce cosa, ed è stato proprio l’inizio di tutto che l’ha portata a percorrere un percorso così proficuo.

Anche a livello di guadagni la bella Sofia si difende decisamente bene. Nel 2012 Forbes l’ha inserita tra le celebrità più ricche al mondo, con un patrimonio stimato che si aggira intorno ai 19 milioni di dollari. Questo numero è poi cresciuto arrivando addirittura vicino ai 30, cosa che ha nuovamente attirato l’attenzione della popolare rivista di economia. Oggi i social fanno parte della sua vita professionale a tutti gli effetti, e presumibilmente – in attesa di nuovi sviluppi – avranno anche contribuito a renderla più benestante. Uno dei suoi ultimi post su Instagram ha riscosso un successo senza precedenti, lasciando tutti i suoi spasimanti senza parole. Situazione non nuova, ma così è stato.

La bella attrice su Instagram conta un gremito numero di seguaci di circa 30 milioni di persone. Un numero esageratamente alto, che non molte celebrità possono dire di avere. Il boom di like è assicurato, nel momento in cui decide di mostrarsi.

Sofia Vergara è una meraviglia: scollatura da paura

Sofia Vergara con uno scatto all’apparenza semplice ha stregato milioni di persone. Questa cifra non viene intesa come approssimativa, dato che viene letteralmente seguita da decine di milioni di fan. Lei non ha mai fatto uso di chissà quali provocazioni per farsi notare. Con un aspetto fisico del genere le basta poco per rimanere impressa nelle menti altrui. E anche in questa foto non ha perso occasione di dimostrarlo.

Una scollatura clamorosa, che non ha lasciato scampo ai follower. Lo scatto in sé è stato molto semplice, e lo è anche per come è vestita. Ma si sa, un’apertura del genere fa sempre la sua figura a prescindere dal vestiario. Il quale, per quanto bello, passerà sempre in secondo piano.