Colpo di scena Correa: che scambio col Barcellona

Joaquin Correa può essere a sorpresa una grande pedina di scambio per l’Inter, ecco tutti i dettagli

Una mossa importante per il futuro, Joaquin Correa non ha convinto la piazza nerazzurra ed è pronto a lasciare la Serie A. L’Inter con la sua cessione avrebbe in campo un elemento importante dal Barcellona, un futuro titolare per la squadra di Inzaghi o chi per lui.

L’avventura di Joaquin Correa con l’Inter sta finendo, i tifosi vogliono vederlo partire quanto prima. Non è proprio un idolo dalle parti di San Siro, le prestazioni recenti sono state subissate dai fischi e anche l’argentino ha fatto di tutto per farsi rendere un po’ ‘antipatico’.

Prestazioni un po’ svogliate, gol con esultanze provocatorie e dilemmi tattici ancora in corso: Correa all’Inter non è stato il calciatore che più ha soddisfatto la società, Beppe Marotta lo sacrificherà ben volentieri per arrivare a un obiettivo del Barcellona, l’affare si apre decisamente a sorpresa.

Correa out, arriva un big dal Barcellona

È una mossa spiazzante ma che potrà portare benefici ad entrambe le squadre. In Liga si gioca un calcio più sbarazzina, l’argentino potrebbe trovare nuovi stimoli ed essere un elemento funzionale per Xavi che, al contempo, potrà mollare un big all’Inter senza alcun rimpianto. La voce di calciomercato sta cominciando ad essere sempre più concreta, As conferma l’interessamento dei nerazzurri per un blaugrana, uno scambio può essere possibile. Non Brozovic, bensì Correa per Kessie.

Ci sono molti fattori da mettere a punto, ma l’interessamento per l’ex milanista è noto da tempo. L’Inter ha bisogno di un mediano di forza in mezzo al campo, collocarlo insieme a Barella porterebbe una grande diga in mezzo, anche cambiando modulo. Correa, dal canto suo, non rifiuterebbe la meta, anzi sarebbe ben felice di arrivare al Camp Nou e abbracciare una nuova tifoseria.

La quotazione è diversa, l’Inter potrebbe mettere sul piatto cinque milioni di euro per completare l’affare, ma c’è anche un piano b da considerare. Senza Kessiè, potrebbe puntare su Raphinha, una soluzione low cost con lo stesso Barcellona, proponendo lo scambio di cartellini sempre con Correa, a titolo definitivo oppure in prestito con diritto di riscatto. L’Inter punta su questa sinergia, Kessie sarebbe l’obiettivo al top per la prossima stagione, ma anche Raphinha può essere considerato importante considerando come, tranne Lautaro Martinez, non ci sono certezze nella batteria offensiva della prossima stagione.

Va detto, però, che il Barcellona non è granché aperto a scambi. Per Kessie, ma il discorso è identico per Raphinha, si punta a incassare una cifra importante. Almeno una trentina di milioni.