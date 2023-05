Dall’Inter al Milan: doppio affare da 50 milioni

Inter e Milan si preparano alla grande sfida europea in Champions League, in programma mercoledì. Le due società, però, iniziano anche a programmare il futuro.

La grande attesa sta per terminare. Mercoledì, infatti, andrà in scena il derby d’andata della semifinale di Champions League. Un derby che è destinato a regalare grandissime emozioni.

Oltre a questo, però, le due società iniziano a programmare la stagione che verrà. Per quanto riguarda i nerazzurri, il reparto che può subire una rivoluzione è il reparto arretrato. Oltre a Milan Skriniar, destinato ad approdare nel Paris Saint Germain, anche Francesco Acerbi e Stefan de Vrij possono salutare. Per il primo c’è da trovare un accordo con la Lazio per un eventuale riscatto, mentre per il secondo bisogna trovare un’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Per quanto riguarda i rossoneri, il reparto che necessità di rinforzi importanti è l’attacco, visti i probabili addii di Ibrahimovic e Origi. A tal proposito, le due società sembrano avere le idee ben chiare su chi provare a portare in Italia.

Il Lens vola, Inter e Milan osservano: Danso e Openda gli obiettivi

Nonostante un finale di stagione incandescente, Inter e Milan stanno già lavorando per il calciomercato estivo in vista della stagione che verrà. Il calciatore che i nerazzurri hanno messo nel proprio mirino per rinforzare il reparto arretrato è Kevin Danso, difensore austriaco classe 1998 del Lens. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, visto il secondo posto conquistato dopo la grande vittoria sul Marsiglia di Igor Tudor. Il club francese è pronto a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che l’Inter può sborsare per assicurarsi un centrale dal grande futuro.

Il Milan invece, visti i possibili addii di Ibrahimovic e Origi è intenzionato a rinforzare il proprio reparto avanzato, con Lois Openda obiettivo concreto per l’estate. Il bomber belga classe 2000 si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa, che lo vede a quota 19 reti realizzate e tre assist forniti in 38 partite disputate tra campionato e coppa. Per prendere in considerazione l’idea di cederlo, il Lens chiede circa 30 milioni di euro. Stiamo parlando di una cifra importante per il Milan, che può decidere di sborsare per regalare un attaccante giovane e dal futuro roseo al tecnico Stefano Pioli. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Inter e Milan pronti a piombare sui due calciatori del Lens. Per Danso e Openda, quindi, il futuro può parlare italiano.