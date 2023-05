Roma, via Tiago Pinto: vuole portare Dybala nel nuovo club

Tiago Pinto via dalla Roma insieme a Paulo Dybala, un colpo spiazzante per il prossimo calciomercato ma in uscita per i giallorossi

L’ipotesi di un clamoroso addio sta prendendo piede, il General manager della Roma potrebbe così lasciare la Capitale portando con sé anche l’argentino, la clausola attuale non è proibitiva e Dybala saluterebbe, non senza qualche rimpianto, i giallorossi in anticipo.

Le manovre di calciomercato si muovono partendo direttamente dalla base, in questo caso dal direttore sportivo. Tiago Pinto non è l’uomo più seguito a Roma, l’ascendente dei tifosi è in mano a Josè Mourinho che spesso e volentieri non manca di tirare frecciate proprio al ds.

Il tecnico ha spesso ribadito come la panchina corta sia stata un problema evidente per la Roma e come, in un certo senso, si sia dovuto sostituire anche al ds e ai dirigenti in alcuni aspetti. Pinto incassa colpi ma è pronto a vendicarsi sportivamente, lasciando la Roma e portando con sé Dybala, un intrigo che trova conferma secondo i media portoghesi.

Pinto e Dybala, nuova destinazione pronta

Il direttore sportivo è riuscito a prendere Paulo Dybala a costo zero, il contratto siglato dall’attaccante è particolare. Quattro milioni di ingaggio più bonus all’anno ma soprattutto una clausola da 12 milioni di acquisto, che la Roma può annullare andando ad aumentare lo stipendio dell’attaccante. Pinto però punta al colpo in previsione futura e, proprio per questo, l’argentino è ancora in attesa, non conoscendo bene il suo destino. Pinto e Dybala sono un’ipotesi forte per il West Ham, il club inglese avrebbe sondato il terreno.

C’è una sorta di credenziale per il direttore sportivo, ovvero l’ingaggio in Premier è vincolato proprio all’arrivo di Paulo Dybala. Il ds sarebbe scelto solo se riuscirà a portare un calciatore di livello mondiale come Dybala, i soldi in Premier non mancano e sarebbero ben felici di spenderli per l’ingaggio dell’ex juventino, anche se i dubbi sull’operazione rimangono.

Dybala ha spesso fatto capire di non essere interessato all’avventura in Premier League, è uno dei pochi calciatori convinti come la felicità non sia nel calcio inglese. Il West Ham, poi, non sembra spiccare il volo nella prossima stagione, ci sarà bisogno di vendere molto prima di costruire una squadra intorno all’argentino. Pinto, poi, dovrebbe lasciare Roma e, anche in questo caso, non sarà comunque facile sciogliere il contratto con il portoghese. Un bel rebus, dunque, per il prossimo futuro.