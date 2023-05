Blitz per Dzeko: colpaccio a parametro zero in Italia

Colpo a parametro zero per un’ambiziosa squadra di Serie A, occhi puntati sul centravanti bosniaco in scadenza a giugno con l’Inter

L’Euroderby è ormai arrivato, ma in casa Inter sono diversi i temi in primo piano in questo momento. Alcuni riguardano anche il mercato. Ed è inevitabile, visto che il club nerazzurro ha molto del suo futuro ancora da scrivere. In attesa di scoprire cosa sarà di questa Champions League, la società deve sciogliere il nodo allenatore, con le quotazioni di Simone Inzaghi in netta salita.

Contemporaneamente, c’è da lavorare per rafforzare la rosa senza spendere troppo, considerate le difficoltà economiche del club. Difficoltà che porteranno a diversi sacrifici e forse anche a qualche doloroso addio, come quello di Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco, classe 1986, continua a essere l’uomo in più del reparto offensivo nerazzurro. La vera sicurezza, nonostante l’avanzare dell’età e la concorrenza formata da calciatori di livello altissimo come Lukaku. Nonostante questo, difficilmente otterrà il rinnovo del contratto in scadenza fra un mese e mezzo.

La sensazione è che l’Inter voglia infatti rinverdire la rosa, a costo di far partire chi in questi anni è stato fondamentale per i successi ottenuti. E d’altronde allo stesso Dzeko le proposte importanti non mancano. Dovesse essere confermato l’addio ai nerazzurri, è più che probabile una sua permanenza in Serie A, per accasarsi in una squadra dalle ambizioni enormi.

Colpo in Serie A: Dzeko a parametro zero

Oltre alle solite note, le tre strisciate, il Napoli Campione d’Italia, le romane e l’Atalanta, c’è un’altra squadra italiana che sta crescendo a vista d’occhio, con un progetto ambizioso che potrebbe portare già dal prossimo anno a competere per l’Europa: il Monza di Berlusconi e Galliani. Una squadra già importante ma che punta a fare un ulteriore salto di qualità, grazie a un attaccante di peso.

Si è a lungo parlato di suggestione Zlatan Ibrahimovic per la squadra brianzola. Le attuali condizioni fisiche dello svedese però non danno alcuna garanzia sul suo futuro, ed è quindi difficile che possa concretizzarsi questo affare. Resta più percorribile la pista Mauro Icardi. L’argentino si è rilanciato parzialmente al Galatasaray, ma ancora non è sicuro di quale potrà essere il suo futuro. Difficilmente potrebbe comunque accettare un’offerta al ribasso dal Monza, ma i numeri per convincerlo non mancano al tandem Galliani-Berlusconi.

L’obiettivo più semplice da raggiungere, però, e forse anche il più interessante dal punto di vista tecnico, potrebbe essere proprio Edin Dzeko. Il campione bosniaco è infatti in uscita dall’Inter e potrebbe arrivare a parametro zero a Monza per regalarsi un’ultima grande avventura nella sua carriera. Ipotesi, suggestioni, sogni di grandeur per la squadra brianzola. La Serie A è ormai consolidata: parte la caccia all’Europa. E con i gol di uno Dzeko in più, non si tratta di una caccia impossibile.