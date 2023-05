Caso Juve: sentenza anticipata, i punti

Il caso Juventus continua a tenere banco. La sentenza è stata anticipata, ecco quanti punti saranno dati ai bianconeri nelle prossime settimane.

Il futuro della Juventus si presenta ricco di incognite. Le motivazioni del Collegio di Garanzia aprono alla possibilità di una nuova penalizzazione e quindi la Champions League è ritornata a forte rischio a livello di campionato.

E proprio in queste ora la sentenza è stata anticipata. Ecco quanti punti la Juventus potrebbe ricevere nelle prossime settimane e soprattutto come è destinata a cambiare la classifica di Serie A. Una vicenda sicuramente molto complicata e che presto riserverà moltissime novità.

Juventus: penalizzazione certa, ecco quanti punti

La penalizzazione in casa Juve è certa, ora resta da capire quanti punti ci saranno. I ragionamenti sono in corso e nel giro di poco tempo si riuscirà ad arrivare ad una soluzione definitiva. In queste ultime ore sono state fatte molte ipotesi, ma possiamo dire che per avere delle certezze bisognerà aspettare solamente la fine del processo e la sentenza della Corte FIGC. I bianconeri sono pronti ad allungare il tutto fino a luglio per consentire alla penalizzazione di essere scontata direttamente nel prossimo campionato, ma la strada è da percorrere e tutto può succedere.

Secondo quanto detto dall’avvocato Grassani ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, difficile in questo momento fare un numero preciso, ma i punti di penalizzazione potrebbero essere proprio nove con un margine di errore in eccesso o in difetto di uno o due. Quindi diciamo che per il momento possiamo ipotizzare un undici punti massimo oppure un sette minimo. Naturalmente si tratta di ipotesi visto che ancora tutto può succedere e la decisione definitiva sarà presa solamente nelle prossime settimane.

Una situazione che lascia sicuramente sub iudice la classifica e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro molto più chiaro.

Ultime Juventus: la Champions League sembra lontano

La penalizzazione potrebbe portare la Juventus fuori dalla prossima Champions League. Ad oggi i nove punti farebbero scendere i bianconeri in settima posizione in classifica e quindi possiamo ipotizzare che la società proverà a spostare tutto a luglio e consentire di scontare la penalità la prossima stagione.

Naturalmente ancora tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sulla situazione. Sicuramente in questo momento la Champions League è più lontana rispetto a qualche tempo fa.