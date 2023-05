Dal nerazzurro alla Juve: cessione inevitabile

La Juve può approfittare di una cessione inevitabile per accaparrarsi un giocatore che può fare al caso di Allegri

Un profilo che ha vestito il nerazzurro e che ora si sta avvicinando alla Juventus. Sarebbe un acquisto mirato perfetto per coprire una falla nella rosa a disposizione di Allegri. I tifosi sarebbero contenti di vederlo a Torino.

La Juve prosegue la sua rincorsa ad un posto in Champions League. Contro l’Atalanta i ragazzi di Allegri si sono imposti per 0-2 grazie ai gol realizzati da Iling Junior e Vlahovic. Prestazione come al solito non brillante ma estremamente concreta, con buon contributo anche da parte dei giovani. Il tecnico dei bianconeri incassa le critiche ma intanto porta a casa i risultati, sperando di arrivare al secondo posto. Intanto giovedì c’è la delicatissima sfida di Europa League contro il Siviglia, valevole per la semifinale di andata.

All”Allianz Stadium’ i bianconeri proveranno ad indirizzare la sfida in vista di un ritorno infuocato al ‘Sanchez Pizjuan’. Anche vincendo la seconda competizione europea per importanza si può accedere alla Champions, fondamentale per motivi sportivi ma anche economici. Il budget di mercato dipenderà anche da quale competizione si potrà disputare e per questo Cherubini e Calvo stanno sondando diversi profili. Uno di quelli attenzionati proviene dalla Premier League e ha già un passato nel nostro campionato.

La Juventus punta un ex atalantino: per il dopo Cuadrado piace Castagne

Stiamo parlando di Castagne, esterno in forza al Leicester che è cresciuto nell’Atalanta di Gasperini. Il calciatore belga è finito nella lista dei cedibili del club inglese e vorrebbe tornare in Italia.

Il laterale di centrocampo, 27 anni, ha collezionato in questa stagione ben 33 partite in Premier League, con 2 gol e 3 assist. Nonostante il campionato non brillantissimo delle Foxes, Timothy Castagne è stato uno dei più positivi. Per monetizzare i campioni del 2016 potrebbero metterlo sul mercato. La Juve ha bisogno di un profilo del genere per rimpiazzare il partente Cuadrado, che andrà in scadenza di contratto.

Con una cifra ragionevole (sotto i 20 milioni di euro), si può riportare in Italia uno degli esterni di maggiore rendimento del ciclo atalantino di Gasperini. Vedremo se alla fine sarà lui il terzino destro titolare della prossima stagione della Juve. Il suo contratto con il Leicester scade a giugno 2025, quindi si potrebbe anche provare a intavolare una trattativa per il prestito con diritto di riscatto. Castagne, anche di recente, è stato riaccostato all’inter, ma sono i bianconeri che potrebbero riportarlo in Serie A.