Diletta Leotta, che fuoriprogramma su DAZN: imbarazzo in diretta con Ciro Ferrara

La Leotta ci ha abituato a tutto: stavolta la sorpresa non è un abitino succinto. La giornalista mette in scena un siparietto incredibile

Come tutte le donne in dolce attesa, Diletta Leotta sprizza gioia da tutti i pori. Giunta al quinto mese, l’avvenente giornalista catanese, figura di punta di Dazn, che presto diventerà mamma accanto al compagno Loris Karius, non ha mancato di mostrare ai telespettatori tutte le sfaccettature del “suo magic moment”. Lo ha fatto senza remore durante la diretta per la recente festa scudetto del Napoli.

Diletta è sempre bella come il sole: quello di Sicilia, la sua terra, che l’ha baciata e l’ha resa ambasciatrice della sensualità della Trinacria, con il suo fascino, e con un fisico da urlo, quello che non smette di mostrare, senza mai naturalmente trascendere nella volgarità.

Diletta Leotta e Ciro Ferrara: siparietto imbarazzante. Ecco cosa hanno combinato

E’ arrivato il momento di cominciare un nuovo percorso, il suo tedesco dal fisico scultoreo le ha rubato il cuore, è riuscito laddove altri bellissimi non ce l’hanno fatta. E Diletta con lui ha fortemente voluto questo progetto di vita che le darà la possibilità di diventare mamma. Accadrà presto, molto presto, ed è quello che in fondo ogni donna desidera più di ogni altra cosa.

Qualche giorno fa, durante la diretta per la festa scudetto del Napoli, Diletta si è esibita in un siparietto che ha fatto divertire ma anche imbarazzare sia gli ospiti di Dazn che i telespettatori.

Accanto allo storico ex capitano azzurro Ciro Ferrara, la Leotta si è improvvisata cantante. Diciamo che la preferiamo di più in veste di giornalista. Soprattutto il pubblico si è accorto che a cantare non è il massimo. Per carità, era un momento di gioia e divertimento e in fondo ci ha fatto divertire, ma certamente ci siamo accorti che la bella catanese non parteciperà da protagonista al prossimo festival di Sanremo.

Eccola intonare canzoni napoletane, quelle della tradizione, quelle celebri in tutto il mondo, accanto ad un Ciro Ferrara che da parte sua non è certo Luciano Pavarotti. Insieme, insomma, non è che abbiano fatto onore alla canzone napoletana, ma li perdoniamo. Soprattutto la Leotta in fondo la amiamo così. Quando ci mostra le sue grazie sui social, quando ci fa pensare a come siamo fortunati, in Italia, ad avere donne così belle che ci fanno stropicciare gli occhi dall’emozione.

E allora va anche bene che “Oje vita, oje vita mia oje core…” non sia proprio stata eseguita con il massimo della qualità canora.