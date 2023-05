Niente addosso, Belen prende il sole e fa sognare

Belen ha deciso di avvicinarsi all’estate prima del previsto. Il suo scatto sotto il sole ha lasciato di sasso milioni di persone: ecco come

Con l’estate ormai in dirittura d’arrivo tutte le showgirl sono scese in campo per il riscaldamento. Ma non Belen Rodriguez. Essendo una fuoriclasse lei non ha bisogno di preparativi. Quando meno i suoi fan se lo aspettano lei si fa sentire, e il risultato è pazzesco. Non ha messo in mostra chissà quali outfit luccicanti, anche perché essendo uno scatto sotto al sole c’è davvero poca ragione di scegliere con cura. Tuttavia è stato comunque un successo incredibile, come era lecito intuire.

Non è la prima volta che la si vede in queste vesti, per così dire. Ma c’è poco da fare. Lo stupore sarà sempre ad altissimi livelli, anche vedendola cento volte ci si riuscirà a meravigliare come se fosse sempre la prima. Pure alla veneranda età di 38 anni non perde la passione per questa tipologia di foto. Anzi, sembra che più passi il tempo più la sua voglia di porsi in questa maniera davanti al suo pubblico non voglia saperne di cedere. Con i primi caldi di fine primavera, del resto, quale occasione migliore per uno scatto bollente a tutti gli effetti? Il tentativo di cogliere i fan di sorpresa è riuscito alla perfezione. E per ovvie ragioni è stato anche fortemente apprezzato.

Belen anticipa l’estate: topless da paura

Come da titolo, Belen con una foto molto semplice ed essenziale ha deciso di anticipare l’estate. Di qualche mese addirittura. In tutta Italia si stanno ormai facendo sempre più imminenti le prime giornate di caldo. Il sole inizia a presentare il conto con tanto di interessi. Cosa che sta portando le persone a muoversi di conseguenza. Tra cui la bella showgirl di adozione italiana, che ha esibito un topless in grado di lasciare tutti col fiato corto: vedere per credere.

Lo scatto in questione fa parte di una sequenza fotografica altamente suggestiva. Il post si apre infatti con un po’ di verde della natura, che fa sempre piacere alla vista. Dopodiché si può apprezzare il suo viso angelico e meraviglioso. Ancora poco dopo si può vedere invece la foto mostrata sopra, dove è il suo topless mozzafiato a prendersi la scena che gli spetta. I commenti, per ovvie ragioni, sono stati tutti quanti positivi.

Con una sola mano si copre i due seni, per quanto sia possibile farlo ovviamente. Non si vedono dettagli così tanto piccanti, ma si vede quanto basta per poter passare l’ennesima nottata in bianco.