Boom Juve: il primo colpo è già deciso!

La Juventus è già vigile in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato: Allegri può esultare, ecco chi arriverà subito a Torino

È ormai giunta da poche ore la notizia che i tifosi della Juventus non avrebbero voluto sentire. Dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie, poi revocata, ne arriverà una nuova.

Verosimilmente leggermente inferiore ma che metterebbe a rischio il futuro cammino europeo della ‘Vecchia Signora’. Nonostante ciò, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno da giocarsi una semifinale di Europa League che può valere davvero tantissimo al termine di un’annata tribolata, fatta di cadute fragorose e risalite davvero encomiabili. Ma intanto ciò che maggiormente preme la dirigenza juventina è, chiaramente, la programmazione dell’annata che verrà. Perchè indipendentemente da ciò che le situazioni lontane dal rettangolo verde decanteranno, la volontà è una sola: tornare a competere subito per i vertici.

Che si tratti di Serie A o Europa, la Juve resta la Juve e Allegri vuole riportarla a splendere. Per farlo, però, sarà necessario agire in maniera oculata e tempestiva durante la prossima sessione di calciomercato che riaprirà il 1 luglio 2023, nel pieno dell’estate. Diversi i cambiamenti che, soprattutto in difesa, rischiano di stravolgere il gruppo attualmente in mano al ‘Conte Max’.

Addio Cuadrado: l’erede è già in Italia

L’allenatore toscano, infatti, dovrà molto probabilmente dire addio ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in scadenza il prossimo 30 giugno e le possibilità che l’ex Porto alla fine trovi l’intesa per rinnovare con il club piemontese sono davvero scarse. Un altro nome non considerato più indispensabile – e finito in fondo alle scelte di Allegri – è Daniele Rugani.

L’altro pesantissimo addio, praticamente ufficiale, riguarderà Juan Cuadrado. Stesso discorso avanzato per Alex Sandro: l’idea è quella di guardare avanti e svecchiare le corsie esterne, con il colombiano che ormai alla soglia dei 35 anni dirà addio a zero per eventualmente chiudere la carriera lontano dai colori bianconeri. Ma chi per rimpiazzare il poliedrico terzino, alla Juventus ormai da otto stagioni? La decisione è già stata presa e a sostituire sarà Andrea Cambiaso. Già acquistato dal Genoa per poco meno di 9 milioni la scorsa estate, il duttile terzino sta in questi mesi disputando una grande stagione in prestito al Bologna.

I vertici bianconeri sarebbero convinti del fatto che Cambiaso, utilizzabile tanto a destra quanto a sinistra, è pronto per giocare da protagonista con la maglia della Juventus. 30 le presenze del 23enne ligure con la casacca dei felsinei, con cui ha firmato anche 3 assist vincenti. Una scelta inevitabile, che non impatterà sul bilancio e, anzi, porterà a risparmiare i 3,5-4 milioni percepiti da Cuadrado in questa sua ultima annata a Torino.