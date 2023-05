Nuova penalizzazione: adesso è ufficiale, la classifica aggiornata

Nuova penalizzazione: arriva la decisione ufficiale. Ecco il punto sulla classifica aggiornata e cosa cambia dopo questa decisione.

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, l’annata si avvia alla conclusione, ma il rischio è quello di non avere la certezza delle classifiche considerando i diversi processi sportivi che in corso e che non arriveranno alla conclusione in poco tempo.

In attesa di capire meglio altre situazioni, una nuova penalizzazione è ufficiale. Una decisione che rivoluziona la classifica e andiamo a vedere come cambia il tutto nei dettagli.

Nuova penalizzazione, arriva la decisione ufficiale, i dettagli

A differenza del passato, la Procura Federale ha deciso di attuare il pugno duro nei confronti di tutte le squadre. Naturalmente questo rende ancora più complicato questo finale di annata e soprattutto non semplifica la vita alle squadre coinvolti in indagini. Il rischio è quello di arrivare ad un rinvio dell’ultima giornata di questo campionato o addirittura arrivare ad un maxi-risarcimento proprio per non essere stati in grado di raggiungere il proprio obiettivo per i processi giudiziari.

Con la Reggina, però, la Procura Federale non ha avuto fortuna. L’accusa, infatti, aveva chiesto la conferma della sanzione inflitta in passato, ma ora alla fine la Corte Federale ha optato per uno sconto e quindi ridotto i punti da sette a cinque. Una buona notizia anche se solo in parte visto che la classifica sorride solamente in parte agli amaranto. Ora i play-off sono ritornati, ma a due giornate dalla fine nulla è certo e quindi ci vorrà una vera impresa per chiudere tra le prime otto.

La dirigenza amaranto in più di un’occasione ha confermato di voler andare fino in fondo e provare a riottenere tutti i punti tolti. Tutte questioni che potrebbero portare ad un rinvio degli spareggi promozione, ma esiste anche la possibilità che alla fine la squadra di Inzaghi non li disputi per mancanza di tempo.

Ultime Reggina: penalizzazione ridotta, ma la vicenda non è finita qui

Alla fine la Reggina ha visto uno sconto della penalizzazione che consente di guardare con maggiore fiducia al futuro. Naturalmente la strada continua ad essere ancora lunga e tutto può succedere considerando che la classifica è sempre in aggiornamento.

Lo sconto non sembra cambiare di molto la situazione e per questo motivo ancora tutto può succedere. Il club reggino, infatti, ha voglia di arrivare fino in fondo ed alla fine potrebbe decidere per un ricorso al Coni. Tutte cose che potrebbero allontanare la partenza immediata dei play-off, ma anche su questo ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.