Cavani torna in Serie A: ecco il bomber per la Champions

Per Edinson Cavani, oggi al Valencia, possono riaprirsi le porte della Serie A. Nonostante la buona stagione disputata all’età di trentasei anni, l’attaccante uruguaiano può tornare a mettersi nuovamente in gioco nel nostro campionato

In 25 partite disputate tra campionato e coppe, sono sette le reti messe a segno dal classe 1987, mentre due sono gli assist forniti per i compagni. Il Valencia sta disputando un campionato a dir poco disastroso, che lo vede precipitare sempre di più verso l’incubo della retrocessione nella seconda divisione spagnola.

In Liga, infatti, il club si trova al diciassettesimo posto in classifica a quota 34 punti al pari del Getafe terzultimo. Dopo l’addio con il tecnico Gennaro Gattuso avvenuto lo scorso 30 gennaio, la società ha deciso di affidare la panchina allo spagnolo Rubén Baraja Vega, ma le cose non sono cambiate. Nelle ultime cinque giornate il Valencia si gioca tutto, prima di proiettarsi nella programmazione della prossima stagione. Per quanto riguarda Cavani, invece, può prospettarsi una nuova avventura in Serie A.

Cavani in Serie A, la Lazio ci pensa; può essere il colpo Champions

Tra le società che stanno programmando il prossimo calciomercato estivo troviamo la Lazio, che si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione. I biancocelesti, infatti, si trovano al terzo posto in classifica, a tre punti dal Milan quinto e a meno due dalla Juventus seconda.

Proprio per questo, la qualificazione alla prossima Champions League appare sempre più vicina. Il punto di forza dei biancocelesti è sicuramente la difesa, capace di subire solamente 26 reti risultando momentaneamente la seconda miglior difesa del campionato, dietro solo al Napoli campione d’Italia che ne ha subite 23. Più difficoltà, invece, sono arrivate dall’attacco, che per gran parte della stagione è rimasto orfano di Ciro Immobile rimasto ai box per via di svariati infortuni. Per questo motivo Maurizio Sarri è alla ricerca di un vice dal grande livello, in modo da poter far rifiatare il bomber di Torre Annunziata nel momento del bisogno.

Ed è per questo che, in caso di qualificazione nella massima competizione europea, il club capitolino sta valutando la situazione di Edinson Cavani, pronto a lasciare la Spagna in estate nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2024. Il classe 1987 è attratto dall’idea di tornare a calcare i campi nostrani, ed è pronto a prendere in grande considerazione un’offerta dei biancocelesti. L’ingaggio da circa due milioni di euro netti a stagione non rappresenta un problema per la società romana, pronta a fare uno sforzo in caso la Champions diventi realtà. Dopo l’addio all’Italia avvenuto dieci anni fa, per il “Matador” le porte della Serie A sono pronte a riaprirsi.