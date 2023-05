Destinazione MLS: avventura alla Juventus finita

Il calciomercato registra le ultime gare di un big bianconero in stagione, poi ci sarà l’avventura in America dopo la stagione tribolata con la maglia della Juventus

Il futuro sembra essere già scritto, ci sono possibilità concrete per l’addio di un top player in casa Juve. La lunga stagione sta quasi finendo e quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni, sul fronte della giustizia sportiva, andrà di riflesso a influire sul calciomercato.

I bianconeri hanno un finale di stagione davvero decisivo. Il campo vede la Juve in corsa per l’Europa League e per un piazzamento in campionato, la giustizia sportiva potrebbe invece dare una sentenza definitiva per la classifica.

La dirigenza della Juventus valuta il tutto, la stagione è stata senza dubbio vissuta con l’ansia da tutto l’ambiente e i big stanno pensando a fare le valigie. Un calciatore su tutti sembra pronto all’addio, la Juve potrebbe cederlo senza rimpianti con una meta americana dove potrebbe ritrovare un po’ di calma e le motivazioni per il futuro.

Juve, c’è l’addio di un big in MLS

La situazione bianconera non lascia tranquilli, il rischio concreto è di non giocare le coppe per la prossima stagione. La rivoluzione della Juventus con un nuovo direttore sportivo partirà anche dall’abbattimento dei costi, dai mancati riscatti e da ingaggi maxi che non saranno più elargiti con facilità. Il tutto, considerando come si vorrà far ripartire un nuovo ciclo puntando sui giovanissimi e senza più i leader storici. Fra questi, Leonardo Bonucci dirà addio, con molta probabilità la Juve lo vedrà partire in direzione del campionato americano.

Il centrale ha un contratto sino al 2024 da sei milioni e mezzo di euro netti, cifra spropositata considerando come sia calato nelle gerarchie di Max Allegri. Nella difesa a tre si alternano ormai Gatti e Alex Sandro insieme ai ben più rodati Danilo e Bremer, quella di Bonucci sembra ormai una fine calcistica con i bianconeri inevitabile. Ha avuto qualche stop fisico e non ha più convinto Allegri a inserirlo titolare con buona regolarità, l’addio sembra essere un’ipotesi concreta. Bonucci sinora ha giocato 24 partite in stagione, troppo poco rispetto ai suoi standard.

Bonucci in MLS, ci sarebbe lo zampino di chi lo ha conosciuto e apprezzato negli anni come Giorgio Chiellini. Potrebbe riformarsi la coppia d’oro di Euro 2021, questa volta in casa Los Angeles. L’idea piace a tutti gli sportivi, rivedere la coppia del passato bianconero in America avrebbe anche una presa nostalgica, una riedizione parziale della BBC.