Juve, prezzo e richiesta choc: così il bomber si allontana

Il calciomercato della Juventus sta per complicarsi in vista dell’estate: pretesa folle, così l’attaccante può dire addio ai bianconeri

Una manciata di giornate, giusto qualche settimana, e l’attuale stagione finirà in archivio. La Serie A ha già regalato gran parte dei suoi verdetti ed è dunque pronta a lasciare spazio alla sessione estiva di calciomercato.

Chi ha tutta l’intenzione di fare la voce grossa operando con decisione su entrate ed uscite da qui ai prossimi mesi è certamente la Juventus.

I bianconeri, in attesa del verdetto definitivo che riguarderà la nuova penalizzazione per il caso plusvlenze fittizie, hanno già le idee molto chiare per le priorità da consegnare il prima possibile a Massimiliano Allegri.

Tra queste vi sarà la firma di un nuovo grande attaccante che porti reti a raffica, ciò che chi al momento veste la casacca bianconera non è stato, purtroppo per il ‘Conte Max’, in grado di fare.

Nella caccia al bomber ideale un nome su tutti si starebbe facendo largo sui taccuini dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

Ha rimandato la festa scudetto del Napoli e, a suon di gol – spesso di pregevolissima fattura – sta regalando una salvezza mai così vicina per la sua Salernitana.

Il 26enne senegalese – ma di origini francesi –Boulaye Dia è sulla bocca di tutti. 15 gol e 6 assist vincenti in 31 presenze in Serie A sono numeri importanti, non da tutti. Ed è per questo che l’attaccante piace a diverse grandi società, italiane e non solo.

Juventus, si complica il colpo Dia: richiesta folle

Tra queste vi è da qualche settimana anche la Juventus che dovrà fare le sue valutazioni riguardo all’attacco di Massimiliano Allegri. Eccezion fatta per Chiesa, nessuno sembra certo di rimanere a Torino. A maggior ragione Dusan Vlahovic che ha deluso sotto ogni punto di vista.

Dopo un solo anno e mezzo non è escluso infatti che possa partire per far recuperare alla Juventus gran parte dei soldi sborsati in direzione Firenze. Da qui l’idea che porta al classe 1996 che a Salerno è approdato in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. I campani se lo terranno stretti ma – in caso di rivendita – non hanno la minima intenzione di fare sconti nè alla ‘Vecchia Signora’ nè a nessuno dei club che segue da vicino l’evolversi della situazione legata al bomber 26enne. Non meno di 35-40 milioni di euro la richiesta della dirigenza granata per l’attaccante nato calcisticamente in Francia. Su Dia, d’altro canto, come già detto non vi è solo la società piemontese.

In Serie A chi starebbe pensando intensamente all’attaccante della Salernitana è la Fiorentina di Rocco Commisso, sempre attenta ai profili in grande spolvero nel calcio italiano.

Occhio, infine, anche al calcio inglese. Perchè sarebbero diverse le big di Premier League pronte a farsi avanti, in estate, bussando alla porta della Salernitana per il cartellino di Dia.

Per la Juventus, insomma, non sarà affatto semplice consegnare ad Allegri il talentuoso attaccante nelle prossime settimane: il rischio di un’asta al rialzo non è mai stato tanto concreto.