Affare in chiusura: asse Maldini-Galliani per l’estate

Sinergia di mercato in vista per i due dirigenti, che potrebbero reciprocamente aiutarsi con un doppio scambio

Qualcuno direbbe ‘Finalmente‘. Dopo anni di trattative proficue ed affari conclusi con l’amico Beppe Marotta, che però rappresenta un club tradizionalmente rivale per il navigato dirigente, finalmente Adriano Galliani guarda a casa Milan.

Parecchi tifosi del Monza che pensavano, già la scorsa estate, ad una collaborazione continuativa con la società milanese, detenuta da Silvio Berlusconi per 30 anni, sono rimasti delusi. Pur continuando ad apprezzare la ‘strana’ sinergia con l’Inter. Da Pirola a Di Gregorio passando per Sensi e Ranocchia – sebbene quest’ultimo sia arrivato a parametro zero – la collaborazione tra nerazzurri e brianzoli è un qualcosa di certificato. Le cose però sono prossime a cambiare.

Si dà infatti il caso che le esigenze del club brianzolo, sempre più ambizioso dopo l’ottimo campionato disputato, possano incontrarsi con quelle del Diavolo. Che, sopratutto qualora non dovesse raggiungere la finale di Champions e/o dovesse fallire la qualificazione alla stessa prestigiosa coppa, opererà una vera e propria rivoluzione. Alcuni profili, anche eccellenti, verrano ceduti. Tra questi, Divock Origi ed Ante Rebic sono indubbiamente i nomi più altisonanti.

Ma ce ne sono altri, che per diversi motivi non servono più alla causa rossonera. Per lo meno non l’anno prossimo. Calciatori per i quali sarebbe utile andare a giocare in prestito: ed è qui che le necessità del Monza possono trovare una soddisfazione in salsa rossonera.

Galliani fa la spesa a Milanello: doppio colpo in arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Oltre a dover decidere cosa fare di Charles de Ketelaere (a proposito, si parlava di una suggestione che lo avrebbe portato in prestito proprio al Monza), altri esuberi sono sul piede di partenza. Tra questi, Matteo Gabbia e Yacine Adli possono incontrare il gradimento del club biancorosso.

Il primo rappresenterebbe un profilo esperto, che andrebbe a sosituire in tutto e per tutto, anche nel ruolo, Andrea Ranocchia, che ha dato il suo addio al calcio mesi fa. Il secondo, legato al Milan da un contratto fino al 2026, è un patrmonio che deve essere recuperato a tutti i costi.

Esponente di un calcio che privilegia l’estetca, spesso a danno della concretezza, il talentuoso francese incarna appieno il colpo in stile Berlusconi. Genio e sregolatezza, capace di grandi giocate ma anche di lunghi periodi di pausa, l’ex Bordeaux è il tipico sfizio di stampo presidenziale. Senza l’assillo di una salvezza che anche l’anno prossimo dovrebbe essere raggiunta facilmente, il trequartista potrebbe esprimere al meglio il suo enorme potenziale.