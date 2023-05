Icardi incendia il mercato: Inter tradita

Mauro Icardi sta riscuotendo enorme successo in Turchia. Adesso è sotto gli occhi di tutti. Due club sono pronti a duellare sul mercato per aggiudicarselo

Particolare la recente storia calcistica di Mauro Icardi. Il maxi bomber argentino era scomparso dai palcoscenici dopo il suo passaggio al Paris Saint Germain. Stagioni difficili nella capitale francese per lui, che però si consolava con il super stipendio da quasi 9 milioni di euro a stagione.

Ma può un centravanti della sua portata accontentarsi dei soldi e lasciare a marcire il suo talento su una panchina? Affatto. Per questo, l’estate scorsa è stato decisivo il suo passaggio al Galatasaray, nel massimo campionato turco.

È bastato poco, pochissimo, a Maurito per rispolverare il suo talento. Nel paese euroasiatico, l’argentino è diventato in breve tempo una vera e propria stella, amatissimo dai tifosi del Gala dato che ha realizzato tanti gol contribuendo al successo della squadra. Icardi è tornato il bomber di una volta, quello che all’Inter guidava l’attacco con uno straordinario fiuto del gol. Ad averlo un centravanti così in squadra! 16 gol e 8 assist in 22 presenze complessive in questa stagione, sin qui, dato che il campionato non è ancora terminato.

Le prestazioni al Galatasaray hanno riacceso i riflettori su di lui. E’ forse sprecato per un campionato poco competitivo come quello turco? Probabilmente sì. In estate, l’argentino è pronto ad infiammare il mercato. Due club sono intenzionati a farsi la guerra.

Icardi, futuro da decidere: l’Italia lo richiama

A 30 anni spaccati, Mauro Icardi mostra un’integrità fisica e un’incisività fuori dal normale. La sua stagione in Turchia è stata salvifica per la sua carriera, dato che gli ha evitato l’annullamento totale come calciatore. Sappiamo bene, però, che l’argentino è in prestito al Galatasaray dal Paris Saint Germain, ma che a giugno dovrà definire il suo futuro.

Improbabile un ritorno nella capitale francese, anche perché il Gala ha l’assoluta intenzione di mantenerlo nelle sue fila acquistandolo a titolo definitivo. E’ soddisfatto a pieno del suo contributo, convinto che la sua presenza può essere ancora decisiva per i prossimi anni.

Fichajes.net fa sapere che il PSG sarebbe pronto a liberare Icardi per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Un investimento assolutamente alla portata dunque! Ma attenzione, perché la medesima fonte parla di sirene italiane che stanno attirando particolarmente l’attenzione di Maurito.

C’è infatti il Milan, in cerca di un nuovo bomber di lusso, che ha osservato attentamente la stagione di Icardi. Anche il prezzo fa gola a Paolo Maldini e Frederic Massara, che non avrebbero problemi a spendere 10 milioni per un centravanti di tale calibro.

Dal suo canto, l’argentino gradirebbe particolarmente il ritorno in Serie A, e proprio in sponda rossonera. Sappiamo bene come sono terminati i rapporti con l’Inter qualche anno fa. Insomma, Icardi potrebbe prendersi una rivincita bella grossa, assicurandosi nel frattempo il ritorno nel calcio che conta. E poi, è ormai risaputo quanto il Milan stia a cuore alla famiglia Icardi. I figli, come mostrato spesso sui social da Wanda Nara, sono dei tifosi rossoneri.

In estate, dunque, è pronosticato uno scontro di fuoco tra Galatasaray e Milan per Mauro Icardi. Ma pare che la scelta dell’argentino sia abbastanza chiara.